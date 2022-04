Ten si od zapsání piva na seznam UNESCO slibuje nejen významný přínos do státního rozpočtu, ale i zkvalitnění pivní turistiky, která je mnohdy kvůli nájezdům mladých Angličanů či Dánů, kteří do České republiky míří za levným alkoholem, vnímána v negativně. Statut celosvětově významné památky by tento pohled měl změnit.

„UNESCO není jen nálepka, ale má svá pravidla spojená s vyšší kvalitou zážitků. Zápis by tak prospěl nejenom pivní kultuře, ale například i znovuobrozenému nárůstu minipivovarů a návštěv pivovarů coby technických památek. Nesmíme také zapomínat na propojení se světem kultury,“ dodal Herget.

Sami pivovarníci vnímají snahu o zápis nejen jako přihlášení se k české pivovarnické tradici, ale i současnosti. „Pivo totiž již dávno není pouze nápoj. České hospody jsou odjakživa centry kulturního a společenského života. Zde se psaly dějiny. Zde se slaví výročí, navazují vztahy, fandí se fotbalu a hokeji nebo hledají řemeslníci. Představují naši minulost, současnost i budoucnost,” uvedl předseda ČSPS František Šámal a odkázal na průzkum agentury Nielsen Admosphere z prosince loňského roku, kde 97 procent respondentů považuje českou pivní kulturu za součást naší tradice a historie.

K iniciativě zápisu na seznam nehmotného kulturního dědictví se připojil také Českomoravský svaz minipivovarů. „Velký rozmach malého pivovarnictví je jasným důkazem hrdosti a tradice pivovarství v naší zemi. Pivo, které je vyrobeno a vypito na stejném místě, tedy v místní hospodě, utužuje společenský a kulturní život v regionu,“ dodal prezident minipivovarníků Michal Voldřich.

Až za Belgií a voraři

K tomu, aby se české pivo dostalo na prestižní seznam, však vede ještě dlouhá cesta. ČSPS totiž zatím podal přihlášku v Plzeňském kraji a podobný krok chystá i v kraji Jihočeském.

„Je to jen začátek celého procesu. Nejdříve se musí památka zapsat na krajský a poté i na národní seznam. Teprve poté mohou usilovat o UNESCO. Tato cesta trvá několik let. Pokud půjde vše podle plánu, tak tipuji, že k zapsání na UNESCO by mohlo dojít tak za šest let,“ řekl ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša a připomněl, že o zapsání na seznam UNESCO nyní čekají tři další české projekty. Například vorařství či sklářství.

Sami pivovarníci doufají, že k zapsání dojde v roce 2026. I tak to nebude první pivní zápis v dějinách mezinárodní instituce. V roce 2016 totiž v itineráři UNESCO se svoji pivní kulturou objevila již Belgie. A daleko k zápisu není ani Německo, které má status národní kulturní památky za zlatavý mok od roku 2020.

Nehmotné kulturní památky UNESCO v ČR



Slovácký verbuňk (zapsáno 2005)

Masopust (2010)

Sokolnictví (2010)

Jízda králů (2011)

Loutkářství (2016)

Modrotisk (2018)

Foukání vánočních ozdob (2020)