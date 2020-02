Složité zdanění? Piva se budou týkat pouze dvě sazby, reagovala Schillerová

Na pivo budou do budoucna pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH), a to desetiprocentní sazba na točené pivo ve stravovacích zařízeních a 21procentní sazba pro zbylé případy. To nadále platí. Na dnešní tiskové konferenci to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vymezila se tak proti výtkám na složitost zdanění, které se v posledních dnech objevily na sociálních sítích.

Ministryně financí Alena Schillerová poskytla 9. dubna v Praze rozhovor Deníku. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Restaurací se od letošního května dotkne přesun točeného piva z nejvyšší 21procentní sazby DPH do nejnižší desetiprocentní a také snížení DPH u stravovacích služeb z 15 na deset procent. "Podporujeme tím naše restaurace, naše hospody, podporujeme tím venkov, o což nám také jde, protože velmi často slýcháme, že tam tento byznys nekvete, jak by si občané přáli," uvedla Schillerová. Internet se baví na úkor trojí DPH na pivo. Vtipy vymýšlejí i samotní politici Přečíst článek › Na sociálních sítích se tento týden objevila tabulka, která uvádí devět variant pro účtování tří sazeb DPH v restauracích a u stánků prodávajících alkoholické a nealkoholické pivo. Podle mluvčího resortu Michala Žurovce však tabulka účelově kombinuje různé druhy nápojů konzumované v různém prostředí. Extrémním modelovým případem, který se ve skutečnosti neděje, je podle mluvčího například točené nealkoholické pivo načepované do džbánu a odnesené z provozovny. "Nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva budou nadále zařazeny do snížené 15procentní sazby DPH s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních, což od 1. května 2020 podléhá desetiprocentní sazbě DPH," doplnil. Zdanění lanovek a vleků Ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Fojtík se pak dnes vyjádřil také k rozdílnému DPH pro lanovky a vleky, na které upozornil na twitteru server Hlídač státu. Fojtík podotkl, že sazbová novela je platná od 1. února 2019 , tedy už rok. Trojí sazba DPH na pivo. Je to mimo hranice zdravého rozumu, zlobí se opozice Přečíst článek › "Na základě poslaneckého návrhu byly přeřazeny lanovky do druhé snížené sazby (deset procent) a vleky a pomy zůstaly v první snížené 15procentní sazbě. Lanovky se řídí jízdním řádem a ta novela směřovala na autobusovou a další dopravu. Vleky ale charakter této dopravy nemají, a proto zůstaly v 15procentní sazbě," řekl ČTK. Podle něj nejde o nic nového, co by podnikatelé neuměli. "Bylo to konzultováno i se svazem provozovatelů těchto zařízení," dodal.

Autor: ČTK