"Uvnitř Severky je to stejné jako v seriálu, a to včetně stolu pro štamgasty a plakátů na zdi. Dokonce si tu můžete zahrát i na hospodského. Vhoďte symbolickou dvacku do kasičky a obsluha vás vyfotí za výčepem. A když budete mít štěstí, potkáte i známé tváře – obyvatele zdejšího sídliště, kteří si v seriálu zahráli," píše Slevomat na svých webových stránkách.

Kdyby snad zájemcům speciálně naložený utopenec nestačil, mohou zkusit domácí hotovky doslova za pár korun. "Bát se nemusíte, neosypete se," píše Slevomat s odkazem na hlášku ze slavného seriálu.

Voucher ze Slevomatu však nelze využít 25. února, kdy se bude vysílat poslední díl seriálu a předpokládá se, že bude v Severce plno. Místní se totiž chodí dívat na jednotlivé díly přímo sem. Na promítání posledního dílu navíc dorazí i tvůrci seriálu.

„Přímo v Severce za účasti některých herců a tvůrců bude možné poslední díl sledovat,“ řekl Maršalík s tím, že bohužel kapacita Severky je omezená. „Proto je nutné se bezplatně registrovat předem, přímo v Severce na výčepu. Každý si může vzít maximálně dvě vstupenky,“ dodal Maršalík. Poslední díl Mostu odvysílá program ČT 1 v pondělí 25. února, ovšem později, než obvykle. A to až ve 21.45 hodin.

Nejlepší scénky ze seriálu:

Nicméně povědomé tváře zde může návštěvník potkat i mimo tento termín, podle svých slov sem často chodí například hlavní představitel Franty, herec Zdeněk Godla. Také scénárista Petr Kolečko přiznal, že v rámci přípravy seriálu zde proseděl hodiny, jak řekl pro ČT 24.

Na diváckou mánii již reaguje i samotné město. Radnice proto začala město Most oficiálně propagovat, a to prodejem suvenýrů. Česká televize poslala 80 objednaných triček s nápisem Most! a 200 připínacích placek s hláškou Dycky Most!. „Očekáváme velký zájem. Už máme několik desítek rezervací,“ řekla před zahájením prodeje pracovnice centra.

Zájem o město

Větší zájem o město Most vyvolaný seriálem zaznamenal i odborník na regionální turismus Martin Bareš, který je průvodcem a pořadatelem netradičních zážitkových výletů Offroadsafari po severozápadních Čechách. „Diváci nám píší a volají, abychom udělali Most. Je to pro nás lákavé a rádi bychom poptávce vyhověli. Proto teď hledáme způsob, jak toto nové téma uchopit,“ sdělil Bareš.

Dodal, že na Most! se dívá z profesionální povinnosti. „Seriál úzce souvisí s nádhernou krajinou a jejími pozoruhodnými lokalitami, kterým se věnujeme a které jsou v rámci republiky jedinečné,“ dodal.

Tvůrci seriálu při nedávné návštěvě Mostu řekli, že druhou sérii nechystají. Most!, který vychází z autentického prostředí severočeského města a trefuje se do xenofobů i Romů, přitom láme rekordy ve sledovanosti. Poslední díl vidělo přes 1,7 milionu diváků. Roste i jeho sledovanost na internetu.