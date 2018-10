Pivo výrazně zdraží. Může za to globální oteplování, tvrdí studie

Premiér Andrej Babiš (ANO) chápe, že prezidenta Miloše Zemana napadají v souvislosti s Viktorem Koženým či Zdeňkem Bakalou různá slova, pondělní vulgární vyjádření hlavy státu na jejich adresu však není na veřejnosti vhodné. Babiš to řekl dnes poté, co uvedl do úřadu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Slova prezidenta z živě vysílaného rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál už dříve kritizovali další politici.