Zatímco někde je ještě na nabídkových tabulích znát přepis loňských pivních cen, najdou se i takové podniky, kde štamgasti na zvýšení cen ještě nenarazili. Jednou takovou hospůdkou je Pivovarská brána v centru Hradce Králové.

Po zavedení vyšší sazby DPH u piva přišlo v první polovině ledna do výčepu méně hostů než v minulosti:

„Naše základní piva, která nabízíme, se pohybují kolem 45 korun. Kdybychom šli s cenou nahoru podle DPH, bylo by to o čtyři až pět korun. A to se nám zdálo moc. Tak jsme cenu nechali a zatím neuvažujeme, že bychom ji zvedali,“ uvedla výčepní Mariana Řeháková. Zvýšení cen piva by podle ní bylo také zásahem do administrativy a peněženky hospody. „Nechat vytisknout nové menu není také zadarmo,“ poznamenala výčepní.

Svůj názor na zdražení u kolegů vyjádřila na své nabídkové tabuli také hospoda v Horní Lhotě u Ostravy, kde se skví nápis: Jdeme proti proudu! Pivo za nákupní ceny. Plzeň za 36 a Radegast za 25 (10stupňové) a 34 korun.