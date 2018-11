Postřižinský pivovar mění podobu. U silnice vyroste restaurace s ubytováním

Kde je stánek s levným lahvovým pivem? A kde prodejna se suvenýry Postřižinského pivovaru a řadou předmětů připomínajících Bohumila Hrabala? To se v posledních týdnech ptají místní i fanoušci nymburského piva z celé republiky, kteří si právě na tyto služby zvykly. Na místě velkého objektu u silnice nyní nestojí nic. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout původní stav před demolicí.

Za plotem stávala budova se stánkem. Nyní je místo prázdné. Už na jaře by však měly začít stavební práce na nové restauraci s ubytováním.Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Nezvyklý pohled na pivovar z Pražské ulice v Nymburce však nevydrží dlouho. Na půdorysu zbouraného stavení vyroste velmi brzy nové. Aktuální informace poskytl manažer pivovaru Jan Benák. „Především je nutné říci, že stánek je přesunut vlevo od vjezdu do pivovaru a funguje nadále. Na místě bývalé budovy u silnice začne růst už na jaře nový objekt, který bude mít hned několik využití,“ říká Benák a doplňuje, že stavba je rozdělena na tři etapy.

První stavební práce by se měly rozběhnout na jaře, až dovolí počasí. „V přízemí bude fungovat jednak prodejna se suvenýry. Zároveň vznikne pivnice, která bude doplněna o letní posezení směrem do Pivovarní ulice pro 30 až 50 lidí,“ řekl Jan Benák. Pokud vše půjde podle plánu, první půllitry Postřižinského piva by v nové formance měly být natočeny v roce 2020.

V následující sezóně by pak měla být zprovozněna klasická pivovarská restaurace, o níž se hovoří už dlouhá léta. Ředitel a majitel pivovaru Pavel Benák však dával jasně najevo, že přednost musí mít provozní záležitosti, jako bylo například rozšíření ležáckých sklepů nebo zprovoznění stáčecí linky pro plechovky. „Kromě toho se také čekalo na potřebnou změnu územního plánu, která nám na místě umožní vybudovat zařízení využívané i pro ubytování,“ doplnil manažer Jan Benák. Stylová Postřižinská restaurace pochopitelně bude mít řadu odkazů na legendární dílo Bohumila Hrabala i na autora samotného.

Závěrečná třetí etapa pak bude především o dobudování zmíněného ubytovacího zařízení. To bude využívané nejen při hojně navštěvovaných akcích pivovaru, jako jsou jarní Cyklootvírák, červnový Den piva nebo pozdně letní Dočesná. „Kapacita ubytování by měla být přibližně 40 lůžek,“ upřesnil Jan Benák.

Odhadované náklady na vybudování nové restaurace s ubytováním a dalšími službami se budou počítat v řádu „nižších desítek milionů“. Investorem bude pivovar, stavební povolení již získal.

ZAJÍMAVOSTI Z PIVOVARU

- se svým ročním výstavem přibližně 170 000 hektolitrů patří mezi středně velké pivovary

- během letošního dlouhého a parného léta jel na plný výkon

- na rozdíl od jiných pivovarů se jeho produkce stále mírně zvyšuje

- exportuje do řady evropských i zámořských zemí. Relativně nedávno byla Postřižinská restaurace otevřena i v Maďarsku

- na jedné z budov je pamětní deska věnovaná Bohumilu Hrabalovi, ovšem je až u země. Autor totiž žádnou desku pamětní desku nechtěl, a když, „tak jen ve výšce, kam čurají psi“

- v nymburském pivovaru se odehrává děj slavné novely od Bohumila Hrabala Postřižiny. Neméně slavný film se známou scénou lezení na komín však byl natáčen v pivovaru v Dalešicích

- pivovar byl založen c. a k. výnosem 29. dubna 1895

- letos v březnu si v pivovaru připomněli 120 let od uvaření první várky