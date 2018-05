Pivovar, muzeum či parcely? Budoucnost zámku v Přemyslovicích je nejistá

Pokud jedete přes Přemyslovice na Preostějovsku, nedá se přehlédnout. Mohutná stavba s věžemi a cimbuřím člověka, který obec a okolí nezná, překvapí. Stav budovy místního zámku ale spíše rozesmutní: opadaná omítka, zatlučená okna a hlavně ticho znamenající, že zámek aktuálně zeje prázdnotou. S tím vším se nyní v Přemyslovicích lidé setkají.

Lesk zámku by rád navrátil podle svých slov podnikatel Richard Benýšek, který nemovitost vlastní. Zatím lidé mohou alespoň najít upravený zámecký park, v budoucnu by ale měl celý areál najít nové využití.

"Mým cílem je udělat z části zámku pivovar a k němu zámeckou restauraci. Přední trakt bych rád věnoval muzeu animovaného filmu, jsem už v jednání s producenty pohádek. Budova bývalého učiliště pak půjde k zemi, aby uvolnilo místo domovu důchodců," prozradil podnikatel. Tomu patří i nedaleká restaurace s rekreačním areálem Bělečský mlýn.

Lidé o zámku

Místní o některých plánech vědí. Přejí si hlavně, aby zámek zůstal stát.

"Je na něj pěkný výhled, jsem za něj ráda. Slyšela jsem nějaké fámy o tom, co tam má nebo nemá být. Ale co tam skutečně bude, to nevím," říká jedna z obyvatelek, která si nepřála uvést své jméno.

Miroslav Dostál zase vzpomíná, jak býval zámek využívaný.

"Už jsem tam dlouho nebyl. Vím ale, že pan Benýšek tam chce dělat pivovar. pamatuji si ještě, že pár let zpátky se tam dělala školení hasičů, je to ale nějaký čas prázdný," uvedl.

Obec se zatím neangažuje

Ještě před několika lety se mohli lidé v zámku stavit na oběd. Restaurace však už také nefunguje. Samotná obec pak o záměrech majitele příliš neví.

"Mluvil jsem s majitelem, prý tam chce udělat pivovar či muzeum. Sám ale říkal, že by potřeboval poradit. Doufáme, že nakonec zámek opraví," uvedl starosta Lubomír Štaffa. Že by se nějak obec sama angažovala, to zatím jisté není.

"Je to otázka spíše na zastupitelstvo jako celek než na mě. Ale nebavili jsme se o tom," vyjádřil se starosta.

Majitel: Ocením pomoc

Právě od obce, kraje či státu by ale podle svých slov Richard Benýšek rád viděl pomocnou ruku. Objekt je rozsáhlý a alespoň zprvu by investice do něj nemusela být pro majitele výhodná.

"Budu rád za přispění státu a kraje. ze strany obce zatím zájem o budovu a její využití moc nevidím. Vždycky se každopádně dá budova zbourat a nechat tam udělat stavební parcely," poznamenal směrem k úřadům.

Nemusí se pro něj přitom jednat o problém. Zámek, ač pochází z 19. století, není památkově chráněný.

I zámek ve Ptení chátrá

Přemyslovický zámek tak má zatím dost nejistou budoucnost. Není však sám.

V neutěšeném stavu se totiž nachází také například další ve Ptení. Stavba se čtyřmi malými nezaměnitelnými věžičkami stále čeká na svého zachránce. Vlastník, magistrát, sice nechal před lety opravit střechu, Využití však zatím pro stavbu nenašel. A tak tak za nezájmu investorů dále chátrá.