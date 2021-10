/ANKETA/ Jako Goliáš na Davida se ještě donedávna dívaly velké pivovary na své menší soukmenovce na trhu. Doba se však mění a právě velké pivovary teď pod svá křídla berou své malé provozy. Důvod je prostý, minipivovary, které mají na trhu podíl zhruba dvě procenta, se nebojí nových chutí a oproti pivním a ekonomicky silnějším „Goliášům“ jsou na trhu daleko flexibilnější. Pro velké hráče jsou minipivovary i pomyslným lakmusovým papírkem, který jim ukazuje, jakou cestou se mohou v budoucnu vydat.

Nový trend: Velké pivovary vaří speciály s malými | Foto: ČTK

Jeden z prvních, kdo to zkusil, byl Budějovický Budvar. Právě on před třemi lety na svoje pípy pustil pivo ze sokolovského minipivovaru Permon. „Pivo už dnes není jen ležák, ale i další zajímavé pivní kategorie a exotické chutě. A kdo jiný než národní pivovar by měl podporovat malé pivovary,“ uvedla ke spolupráci mluvčí Budvaru Markéta Ježková. U Permonu to však neskončilo a budějovický pivovar vaří dál s minipivovary společné limitované edice. Například Opičí Ejl s krnovským minipivovarem Nachmelená opice či ležák Sedm společných. Na něm se podíleli sládci z Budvaru a pivovarů Antoš, Clock, Cobolis, Permon, Zichovec a Zvíkov.