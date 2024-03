Pivovar se spojil s vědci, chce zlepšit produkci sladovnického ječmene

Víte, kolik obsahuje jeden půllitr piva zrn sladovnického ječmene? V poctivém českém ležáku je to od 2 do 2,5 tisíce zrn. Pro lepší představu je to zhruba 120 klasů a z jednoho metru čtverečního pole se vyrobí asi osm piv. Problém však je, že jednu z nejzásadnějších surovin pro výrobu zlatavého moku v posledních letech negativně ovlivňují klimatické změny a výkyvy počasí. Za posledních 30 let se plocha sladovnického ječmene snížila téměř o polovinu. Aby tento trend zvrátil, spojil se Plzeňský Prazdroj s vědci a vytvořil projekt Pro ječmen. Jeho součástí jsou nejenom nové technologie a jiný pohled na zemědělství, ale i maskot Ječman.

Pivní hrdina Ječman | Foto: se svolením Plzeňského Prazdroje