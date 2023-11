Prostořeký šéfkuchař Zdeněk Pohlreich dlouhá léta objížděl české restaurace a hospody a upozorňoval na nešvary tuzemské gastronomie i neschopnost vedení podniků. V trošku jiném hávu, ale se stejným posláním, přistupují ke gastronomickému sektoru i některé české pivovary. Například Plzeňský Prazdroj či humpolecký Bernard. Zaměřují se na zlepšování provozu restaurací a rozvoj jejich kuchyně, ale i výchovu výčepních a zlepšování jejich umu.

Martin Tuch vlastní na Sokolovsku hned tři podniky. Ještě donedávna v nich k některým pokrmům servíroval „kudrlinky“ v podobě obloh a dochucovadel zdarma. Když poté navštívil Pivní gastro akademii pod hlavičkou Plzeňského Prazdroje, všechny nadbytečné oblohy ihned vyškrtl. „Dříve jsme ke kolenu či křidélkům dávali zdarma různé omáčky či okurky a cibulky. A když se nám vrátily tyto přílohy zpět, vyhodili jsme je s tím, že si to přeci zákazník zaplatil a nás to nemusí zajímat,“ uvedl Tuch.

Když se však na všechny oblohy podíval zpětně, zjistil, že mu v celkovém obratu dělají nemalou finanční díru. „Ono se to ze začátku zdá jako maličkost, ale když se přidá korunka ke korunce, tak ve výsledku to nejsou malé částky. I proto teď dáváme tyto příchutě jen tehdy, když si to opravdu zákazník přeje a je ochoten za ně zaplatit,“ doplnil restauratér a dodal, že poté, co si prošel „nalejvárnou“ Pivní gastro akademie a seškrtal jídelní lístek i s přílohami, zjistil, že má najednou úsporu pohybující se kolem 20 procent.

Kurzy táhnou

Není však sám, komu kurz otevřel oči a nyní se dívá na celý provoz restaurace jinak. Za šest let prošlo školením na 400 podniků a takřka 1 200 lidí. Mohlo by se sice zdát, že když je akademie pod patronací Plzeňského Prazdroje, bude se točit jen kolem pivní kultury a čepování chmelového moku. Ovšem opak je pravdou.

„Naším cílem je pomoci hospodským rozvíjet jejich podnikání, aby dokázali svým hostům nabídnout co nejlepší zážitek. Proto se zaměřujeme nejen na zvýšení kvality čepovaného piva v hospodě, ale školíme i kuchařské dovednosti nebo znalosti v oblasti vedení lidí či marketingu,“ vysvětlil za pivovar Libor Jordán.

Podle něj jsou už výsledky znát. „Je známo, že v poslední době chodí lidé do hospody méně. Ale když už tam přijdou, utratí více peněz. A to klade velký závazek pro provozovatele. I proto jim chceme ukazovat, jak se dá celý segment uchopit lépe. Zdá se, že to funguje, a za ta léta vidíme, že se české gastro jako celek posouvá na jinou úroveň,“ doplnil Jordán.

Rady jsou i online

Plzeňský Prazdroj není sám, kdo si vychovává hospodské. Roli mentora vzal na sebe i pivovar Bernard. Ten, spolu se svojí komunikační platformou „Jak Vám dnes chutná Bernard?“, vytvořil nový web s ucelenými informacemi o správném čepování piva. Krátká videa a texty pomohou profesionálnímu i amatérskému výčepnímu zvládnout například jeho různé styly.

„Například se naučí, jak se čepuje hladinka, šnyt nebo řezané pivo. Videa také ukazují, jak by čepování vypadat nemělo. Návštěvník zde také najde informace k péči o výčep, sanitaci a dobré rady jak se vypořádat s technickými problémy,“ uvedl za pivovar Bernard Radek Tulis.