Je český guru kryptoměn a finančních technologií. Baví ho zkoumat, co dokážou. Nemělo by proto nikoho překvapit, že Dominik Stroukal má pod kůží zašité dva čipy. Jeden jako úložiště informací, druhý je určený k bezhotovostním platbám. „Už jsem se dostal do stavu, kdy u sebe nemám ani telefon. Stává se mi, že když si zapomenu úplně všechno, dokážu zaplatit pomocí čipu v těle,“ svěřuje se šestatřicetiletý ekonom a vysokoškolský učitel.

Expert na kryptoměny Dominik Stroukal | Foto: Se svolením Dominika Stroukala

Nicméně hotovost rozhodně nezavrhuje a zpravidla u sebe nějakou má. Ne kvůli tomu, že by mohl pohodlněji platit. „Když třeba odjedu na týden na vodu, chci vědět, kolik přesně s sebou mám. A utratím jen to co jsem si naplánoval, protože víc v hotovosti nemám. Na kartě částky přeci jenom létají. Ano, mohu si založit speciální účet a útratu si ohlídat digitálně. Na to už jsem ale možná starý,“ vysvětluje.

Jsou symbolem anonymity a svobody, říká příznivce plateb v hotovosti

Každopádně bezhotovostní platby upřednostňuje a dalo by se říct, že v používání nových finančních technologií je vysoce nad celostátním průměrem. Cítí se být součástí hnutí, jemuž říká garážový transhumanismus. Jedná se o lidi, kteří zkoumají, co dokážou technologie ve spojení s lidským tělem.

„Přiznejme si, že čip na placení v ruce je to nejjednodušší, co ti lidé dělají. Oni si vylepšují zrak, sluch nebo zkoušejí echolokaci. S čipem v těle se začalo experimentovat už v devadesátých letech. Říkali si, že když je možné dát čip psům, tak proč ne jim. Postupně se technologie zlepšovala a dnes je možné si dát do těla bezpečný čip, se kterým se dá zaplatit na každém terminálu“ přiblížil.

Karty vs. hotovost



Chcete platit kartou a nemůžete? Chcete platit hotově a považujete to za symbol svobody? V novém miniseriálu Deníku Karty vs. hotovost se reportéři podívají na různé aspekty obou možností. Jak se k placení staví banky, jak hospodští a majitelé malých obchodů, proč někteří karty berou, proč jiní ne. A také pohledem zákazníků. Je braní pouze hotovostí důkazem o nepoctivosti obchodníka? Má být právo na hotovost zakotveno v ústavě nebo v zákonech? Čtěte seriál Karty vs. hotovost.

Platí mávnutím ruky

Svůj první čip si nechal vpravit pod kůži v roce 2016 a mohl si na něj nahrát privátní klíč k bitcoinové adrese. Už v té době tedy zvládl platit bitcoinem mávnutím ruky, což ale bylo možné pouze na jediném místě v Praze. „Proto to nebylo ono. Když však šlo zaplatit na všech terminálech na světě rukou, stalo se to zajímavějším,“ popisuje ekonom.

Druhý čip, tentokrát určený k bezhotovostním platbám, si nechal do kůže zašít před dvěma roky. „Když to jde, proč to nevyzkoušet, pokud je to dobrovolné. Vidím zde velký potenciál, ale spíše ve zdravotnictví, ne v platbách. Pokud si čip můžete umístit na kůži, do náramku, do hodinek, nemá smysl si ho dávat pod kůži. V tom není žádná výhoda,“ myslí si.

Kartou vs. hotově: Jak je to s minimální částkou, spropitným, poplatky za platbu

Domnívá se, že papírové peníze a mince se v budoucnu nevyplatí státům vydávat, protože jimi bude platit stále méně lidí. Alternativa se pak bude hledat v digitální hotovosti, již dokáže centrální banka zajistit i lidem, kteří například nebudou chtít mít otevřený účet v bance.

„To je debata, která se třeba ve Švédsku vede už dvacet let a u nás se začala vést v poslední době. Hotovost je zde stále oblíbená. Roste však podíl lidí, kteří platí digitálně a za pár generací k tomu Švédsku pomalu dojdeme,“ je přesvědčený.

Kde vzít hotovost? Ve stroji na bankovky (grafika)



Rozložení bankomatů mezi malými a velkými městy

Počet obyvatel

Sídla nad 5000 obyvatel: 61 %

Sídla pod 5000 obyvatel: 39 %



Počet bankomatů

Sídla nad 5000 obyvatel: 88 %

Sídla pod 5000 obyvatel: 12 %



Historie bankomatů

- První bankomat byl zprovozněn v roce 1939 v New Yorku. Byl mechanický, pro nezájem veřejnosti fungoval jen šest měsíců.

- První elektronický bankomat uvedla do provozu banka Bercleys v severním Londýně v roce 1967. Tehdy se ještě nepoužívaly karty s magnetickým proužkem, ale banka zákazníkům vydávala papírové poukázky, které vkládali do stroje a za to dostali obálky s desetilibrovými bankovkami.

- První bankomat založený na kartách s magnetickým proužkem byl v roce 1969 zaveden v New Yorku.

- První off-line bankomat v Česku uvedla do provozu Česká státní spořitelna v lednu 1989. Byl určený pouze pro její zaměstnance, měl denn limit výběru 1000 korun. Pro veřejnost byl zpřístupněn v prosinci téhož roku.

- První on-line bankomat začal fungovat v únoru 1992 a byl zprovozněn pro Komerční banku.



Zajímavosti

Nejseverněji položeným bankomat na světě je ve městě Longyearbyen na norských Špicberkách.

Naopak nejjižněji umístěný je na polární stanici McMurdo v Antarktidě.

Nejvýše položeným bankomatem je pak bankomat v pákistánském Chundžerábském průsmyku v nadmořské výšce téměř 4700 metrů. Energii získává z větrných turbín a solárních panelů.



Zdroj: ČSÚ, Merchantenterprises.com, Wikipedia