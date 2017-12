Městu Beroun se placení parkovného prostřednictvím mobilní aplikace Click Park vyplácí. Počet plateb za parkovné prostřednictvím mobilů se od srpna do listopadu ztrojnásobil.

Parkovací automat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Zatímco v srpnu letošního roku využilo mobilní aplikaci 224 řidičů, kteří jejím prostřednictvím zaplatili za parkovné 5585 korun, v listopadu byl jejich počet téměř trojnásobný a platba dosáhla částky 17 054 korun,“ vysvětlil berounský místostarosta Michal Mišina.

Pilotní provoz mobilní aplikace uvedla společnost City Parking Group na trh v květnu letošního roku. Beroun je jedním z dvaceti měst, které ji využily a umožňují od srpna řidičům platit parkovné prostřednictvím mobilní aplikace Click Park. Ohlasy od uživatelů jsou vysoce pozitivní. „Oceňují jednoduchost a efektivitu používání. O vzrůstající oblibě svědčí i stoupající počet plateb,“ konstatoval Michal Mišina.

K využívání této varianty placení parkovného stačí stáhnout aplikaci Click Park z Google Play nebo Apple store, instalovat a zaregistrovat i email. Jakmile budete chtít zaplati, stačí použít platební kartu. Jednoduše v aplikaci uvidíte, kde aktuálně jste a zaplatíte jedním klikem. Můžete také listovat ve všech parkovacích zónách, dívat se na tarify a informace, prodloužit si platnost parkovného nebo si uložit polohu svého vozu. „Je to super. Nemusím myslet na to, že mi za chvíli propadne lístek a já mohu dostat botičku,“ poznamenal Richard Suchý z Hořovic.

Každý parkovací lístek má svoji GPS polohu a tak se jednoduše navigujete zpět k autu. Vidíte všechny svoje platby. Aplikace je postavena tak, aby ji mohl ovládat každý bez ohledu na věk a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že máme bankovního partnera bezpečnosti transakcí, nemusí se lidé při placení platební kartou ničeho obávat,“ podotkl obchodní ředitel společnosti City Parking Group Tomáš Tenkrát.

Beroun používá vedle standardní veze placení parkovného také komplexní systém kontrolní aplikace pro městskou policii, dále systém výdeje a evidence rezidentních a abonentních parkovacích karet. Z tohoto pohledu je Beroun vysoce moderní a pokrokové město.

„Městská policie používá náš systém kontroly, kdy telefon automatizovaně čte registrační značky vozů. Stačí namířit fotoaparát telefonu na registrační značku vozidla a systém ihned vyhodnotí, zda má auto zaplaceno parkovné či ne. Pokud zaplaceno není, tiskne se okamžitě oznámení, které policie zanechá u vozu. Přestupky se samozřejmě zasílají do informačního systému městské policie,“ vysvětlil Tomáš Tenkrát.

Pro ty, co s mobilní aplikací nemají v Berouně ještě žádné zkušenosti, ji mohou využít nyní. Až do konce ledna 2018 běží slevová cena parkovného při platbě mobilní aplikací, a to ve výši 30 procent.