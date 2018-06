Plané plány. Rozpočet dovolené Češi nedodrží, byť ho tvoří až rok dopředu

Když jde o dovolenou, Češi nejsou příliš spontánní. Zahraniční cestu obvykle plánují několik měsíců předem a často využívají i pomoci cestovní kanceláře. Přesto pouhých 14 procent tuzemských cestovatelů zvládne dodržet původní rozpočet.

Češi navzdory důkladnému plánování nechávají při odjezdu na dovolenou opalovací krém nebo klobouk. A udržet na uzdě výdaje, které si stanovuje většina účastníků zájezdu, se daří jen každému sedmému.

Zahraniční dovolenou plánují tři čtvrtiny Čechů minimálně několik měsíců předem. Výjimkou nejsou ani tací, kteří se na dovolenou chystají i déle než rok. A čtyři pětiny lidí sledují, kolik utratí, také v průběhu dovolené.

Z průzkumu, který vypracovala společnost STEM/MARK pro ČSOB a Poštovní spořitelnu, dále vyplývá, že pouze 13 procent respondentů využívá cestovní připojištění sjednaného k platební kartě. „Jeho součástí může být také pojištění stornopoplatků při zrušení zájezdu či pojištění odpovědnosti za škody během cesty,“ vyjmenovala důvody, proč by si cestovatelé měli připlatit, Jana Opršalová z Poštovní spořitelny.

Kromě drobností Češi při odjezdu za odpočinkem zapomínají i na důležitější cestovatelské potřeby, které jim mohou dovolenu výrazně zkomplikovat. Tři ze sta Čechů se už ocitli v situaci, kdy zapomněli doma platební kartu. „Při balení na dovolenou jsou nejvíce roztržití muži do 30 let. Oproti tomu ženy, zejména ty nad 60 let, se na cesty připravují velmi pečlivě,“ podotkla Opršalová.

Průzkum realizovala v květnu 2018 pro ČSOB a Poštovní spořitelnu agentura STEM/MARK. Výzkum byl realizován online na vzorku 515 respondentů na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let.