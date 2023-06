Přetvořit starý kravín na moderní zemědělskou farmu. Využít nové technologie a efektivní metody. To jsou cíle mladého farmáře Tomáše Trávníčka. Po dlouholetých majitelích bez následovníků převzal vedení Agrospolu Starý Pelhřimov na Vysočině. Během roku se mu s kolegy podařilo výrazně zvýšit dojivost krav. Ve čtyřech lidech se starají o 480 kusů dobytka ve stájích. „Práce mě nadchla. Rozvoj zemědělských farem je obor budoucnosti podobně jako kdysi IT,“ tvrdí Trávníček.

Mladý farmář Tomáš Trávníček vidí šanci pro staré kravíny v modernizaci. U Pelhřimova na Vysočině mu změna přístupu přinesla zvýšení dojivosti krav. Nebojí se ani robotizace. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Voňavá profese to ovšem není a nikdy nebude. Už zdálky se od kravína line specifický zápach. „Člověk si na to zvykne. Nejvíc to vynikne, když jdu do banky,“ směje se Trávníček mezi stájemi a bioplynovou stanicí, která tamní farmě vyrábí elektřinu. Následně ji dodávají i do sítě. Na střechy budov pak brzy navíc namontují solární panely, což má zlevnit provoz.

Farmář plánuje víc změn, které zajistí lepší pohodu zvířat a „šťastnější“ krávy plemene českého strakatého skotu. „V příštích měsících bychom rádi získali dotace třeba na úpravu osvětlení ve stájích. Dobytku svědčí prosvětlené prostory. I proto se dnes staví kravíny bez stěn, aby tam pronikalo co nejvíc přirozeného světla a vzduchu,“ vysvětluje třicátník.

Některá opatření už v jejich mladém týmu zavedli. „Stáje jsme vybílili a pro obsluhující personál zavedli pravidla – nerušit, neprocházet, nekřičet, protože to zvířata stresuje. Upravili jsme krmnou dávku,“ popisuje Trávníček. I krávy mají své „pamlsky“. Podle něj jim velmi chutná krmivo typu mláta s melasou.

Ne stresu, ano robotizaci

Byť naordinovaný klid v kravíně vypadá jednoduše, funguje. „Výsledkem všeho je, že krávy začaly lépe prospívat a více dojit. Průměrně je to zhruba třicet litrů mléka na dojnici za den, což je navýšení o deset litrů během roku,“ počítá farmář. A jak doplňuje, když kráva vleže přežvykuje, je to signál, že je v pohodě. Nad Pláničkovou metodou se sluchátky a hudbou pro zvířata z filmu Slunce, seno, jahody se Trávníček jen usmívá.

Podobně o dopadech hluku hovoří odborníci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jen samotná přítomnost člověka má totiž podle nich v mnohých případech spíš negativní efekt.

„Zaměstnanci někdy sami bývají nervózní, což se projevuje tak, že třeba na zvířata křičí nebo s nimi nevhodně zacházejí. Právě vyloučení stresu je přitom pro chovy dojeného skotu klíčové. Vyvolaný stres negativně působí na produkci mléka u krav v laktaci,“ informoval už dříve tamní proděkan Daniel Falta.

Brněnští vědci už otestovali speciální automatický systém, který umožňuje přemístění krav ze stáje do dojírny bez lidské pomoci. V čase vyhánění zvířat na dojení spustí ve stáji řetízkový pás, který se za doprovodu zvukové signalizace začne pomalu posouvat z jedné strany sekce na druhou, směrem samočinně otevírané brance vedoucí do dojírny. Slovo automatizace skloňuje i farmář Trávníček. „Díváme se směrem k robotizaci. Pomůže při dojení a při řešení nedostatku pracovních sil, což je obecný problém,“ zmiňuje.

Příklad může najít v nejmodernější farmě Měcholupská na Klatovsku. „Během deseti měsíců jsme zbourali staré stáje a místo nich postavili jednu z největších robotizovaných v Česku,“ lákají veřejnost na den otevřených dveří, který se koná 16. června.