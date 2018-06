Plastové šálky postupně skončí. Firmy se vracejí zpět ke sklu a porcelánu

Dáváte si po ránu cestou do práce kávu v plastovém kelímku na jedno použití a mícháte si ji lžičkou, která také ihned letí do koše? Ve vlacích Českých drah a Leo Express, na pumpách Benziny či v provozovnách některých stravovacích firem brzy takové „nádobí“ postupně nahradí opakovaně použitelné šálky. Kávu si můžete nechat udělat také do vlastního hrníčku.

dnes 05:35 SDÍLEJ:

Síť zdravého občerstvení UGO takto do konce roku 2020 ušetří nejméně 15 tun jednorázového plastu. „Věříme, že brzy přijdeme na způsob, jak používat čistě přírodní obalové materiály a společně s našimi zákazníky omezíme jednorázové nádobí na minimum,“ uvedl generální ředitel UGO Marek Farník. Evropská unie uvádí, že členské země ročně vyprodukují asi 25,8 milionu tun plastového odpadu. Celosvětově roční produkce plastů dosahuje 300 milionů tun, na obaly z toho připadne téměř polovina. Podle ministerstva životního prostředí se v Česku ročně vyrobí téměř čtvrt milionu tun plastových obalů, z toho asi 20 tisíc tun plastového nádobí. Nejen podle odborníků je tento stav nadále neudržitelný. ČTĚTE TAKÉ: Omezte plastové nádobí a brčka, vyzývá ministerstvo fastfoody. Připravilo kampaň „Nejlepší a nejekologičtější cestou je vzniku odpadu předcházet a plastové nádobí, brčka nebo kelímky na kávu vůbec nepoužívat, nebo alespoň jejich používání maximálně omezit,“ řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO). K dobrovolnému snížení použití plastů se nyní dobrovolně zavázalo sedm firem, které by měly být příkladem pro další společnosti i spotřebitele. „Uvědomujeme si, že pokud má dojít k nějaké výraznější změně, musíme nejdříve začít sami u sebe,“ prohlásil ředitel společnosti CrossCafe Alex Kral. V jejích kavárnách proto nápoje servírují ve skleněném nebo porcelánovém nádobí, snaží se šetřit také s ubrousky. Investice do dětí Náklady na ekologicky zodpovědnější přístup podle Krale šplhají do řádu statisíců korun, firmě se však podle něj v dlouhodobém horizontu vyplatí. „Není to jen investice do kavárny, ale i do přírody a je to investice pro naše děti,“ konstatoval. ČTĚTE TAKÉ: IKEA se "zazelená". Do roku 2020 skoncuje s plasty na jedno použití Novinkou je možnost, aby si zákazníci z restauračních zařízení odnášeli nápoje a jídlo ve vlastním přineseném nádobí. „Máme písemné stanovisko Státního zdravotního ústavu, že dostat kávu nebo džus do vlastního hrnku nebo si odnést jídlo ve vlastní krabičce už nebude z pohledu hygieny problém,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. Dosud situaci komplikoval právě nejasný výklad hygienických pravidel. Ministerstvo navíc od července kvůli snížení spotřeby jednorázových plastů spolu se Státním fondem životního prostředí vypíše novou výzvu pro inovativní ekologické projekty. Vyčlení na ni částku sto milionů korun. „Doufám, že se přihlásí firmy nebo radnice, které přijdou s myšlenkou, jak snížit zbytečný plastový odpad nejenom v provozovnách, ale i na festivalech nebo městských akcích,“ doplnil Smrž. Příklady táhnou? Úředníci doufají, že přístup zúčastněných firem bude inspirací pro ostatní. O dalších krocích se rozhodne po roce, až budou k dispozici reálná čísla o důsledcích ekologických opatření. Ministerstvo se chystá s nabídkou spolupráce oslovit i nadnárodní řetězce. „Chceme se dohodnout i s konkrétními provozovateli obchodních center, kde je produkce znečištěných plastů ve fastfoodech každodenně obrovská,“ nastínil ministr Brabec. „Je na čase rozloučit se s dobou plastovou a se životem na jedno použití,“ dodal. ČTĚTE TAKÉ: Zmizí brčka, talíře a kelímky z plastu? Sen ekologů hodlá splnit Evropská komise

Autor: Jiří Janda