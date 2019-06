„Pro mladé lidi už není dobře placená práce tou hlavní prioritou. To je v souladu s řadou trendů, které pozorujeme u generace takzvaných mileniálů“, komentuje výsledky srovnávací studie Andrej Kutarňa ze SCIO.

Zatímco v akademickém roce 2011/12 uvedlo 49 procent uchazečů o VŠ, že je pro ně nejdůležitější získat po studiu dobře placenou práci, v roce 2018/19 to bylo o devět procent méně. Opačný trend lze sledovat u počtu budoucích vysokoškoláků, pro které je nejdůležitější dělat to, co je bude bavit, kde je poměr 28 ku 39 procentům.

Důležitý je seberozvoj

SCIO srovnávalo odpovědi 190 tisíc zájemců o VŠ studium za několik let. Zajímavé jsou postoje lidí, kteří před devíti lety dosáhli nadprůměrných výsledků u Národních srovnávacích zkoušek. Zvolenému oboru se věnuje v zaměstnání či podnikání 46 procent z nich, jiné profesi 30,6 procenta.

Se svým pracovním životem jsou spokojeny čtyři pětiny třicátníků v této skupině dotazovaných. Jejich plat se v 45 procentech pohybuje v rozmezí 20 až 30 tisíc korun, jedenáct procent se dostalo na úroveň 30 až 40 tisíc. Pro pětinu z nich je životní prioritou seberozvoj, pro 11,5 procenta pracovní kariéra a pro 35 procent rodina a harmonický partnerský vztah.