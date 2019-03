Žádná hotovost ani karta po ruce, na některých zařízeních i vyšší bezpečnost díky potvrzení platby otiskem prstu nebo skenem obličeje. To jsou hlavní důvody, proč lidé začali platit chytrými telefony.

Rok a čtvrt poté, co tuto možnost spustila zařízení se systémem Android (a další), se připojil také Apple. A s ním skokově přibývá takto prováděných plateb. Řada bank totiž s akceptováním plateb otálela, aby mohla systém sjednotit.

Možnost Apple Pay zvýšila obecně o tyto platby zájem a vyvstaly první otázky. Třeba v ostravské hromadné dopravě. Cestující se na tuto možnost ihned informovali. „Platbu pomocí aplikace Apple Pay negarantujeme a nelze k této platbě následně zajistit daňový doklad.

Doporučujeme Vám použít klasickou bankovní platební kartu,“ dostal čtenář Deníku informaci z Dopravního podniku Ostrava (DPO), kterou následně rozšířil mezi známými s varováním, že v případě kontroly revizory hrozí problémy.

Když jsme ale tuto platební možnost vyzkoušeli, terminál ve vozidle i mobilní telefon platbu přijaly a banka si poměrnou částku ihned zablokovala. „Tyto platby v MHD fungují a je možné je i zkontrolovat revizorem,“ sděluje proto oficiální stanovisko mluvčí DPO Karolina Rycková.

Dodává také, že dopravce nyní o tuto konkrétní možnost platby aktualizuje a upraví své přepravní podmínky. „Jsem z toho nadšený, mám nejlepší zkušenosti,“ svěřuje se Michal Hvězda, který takto platí v MHD poslední dny pravidelně. „Jakmile se tato možnost pro Apple Pay před nedávnem objevila, peněženku ani kartu jsem ještě nikde nevytáhl,“ přiznává Hvězda.

POTUTELNĚ SE USMÍVAJÍ, VŠÍMÁ SI PRODAVAČKA

Lidí, kteří namísto finanční hotovosti nebo bankovní karty vytahují chytrý telefon či hodinky, přibývá také v obchodech.

„V posledních dnech je takových lidí čím dál víc. Hlavně mezi mladými do 20 let je to asi každý třetí,“ informuje pod podmínkou anonymity prodavačka z prodejny Albert v Nové Karolině, podle níž i starší lidé tuto možnost zkoušejí. „Často to evidentně zkoušejí poprvé, mnohdy se u toho potutelně usmívají,“ všímá si prodavačka.

Platit jinak než hotovostí nebo kartou přitom umožňuje hned několik výrobců „chytré“ elektroniky. Kromě zařízení s operačními systémy Apple a Android lze platit například i hodinkami Garmin nebo Fitbit. Lidé takto mohou platit všude tam, kde mají terminály pro běžné bezkontaktní platby.

K TÉMATU Které banky akceptují platby a čím vším lze platit? Google Pay Equa bank, J&T, Komerční banka, mBank, Moneta Aplikace Android Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB Apple Pay Air Bank, Česká spořitelna (pouze karty VISA), J&T, Komerční banka, mBank, Moneta Garmin/Fitbit Pay Komerční banka, Moneta.