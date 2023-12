Je to tedy příliš komplikovaný a zdlouhavý proces? Není to sice velmi složité, ale musíme brát v úvahu i to, že musí být zajištěna bezpečnost. Protože jde o peníze, této oblasti byla věnována nemalá pozornost. Například veškerá komunikace při registraci je proto šifrovaná. Vše je na úrovni zabezpečení mezibankovního platebního styku, která je na nejvyšší úrovni, které lze dnes dosáhnout.

Jak dlouho potom zasílání peněz trvá? Pokud je člověk do plateb na kontakt zapojen, děje se to většinou jako okamžitá transakce.

Je k tomu potřeba něco do svého telefonu nově instalovat? Aplikace všech zúčastněných bank byly aktualizovány, takže je to již jen běžná aplikace jejich mobilního bankovnictví, žádnou další speciální aplikaci již mít nemusíte.

V poslední době zesílily aktivity „šmejdů“, kteří se snaží proniknout k penězům druhých přes jejich účty. Jsou tedy takto posílané peníze v bezpečí, nebo se již někdo o podvody v souvislosti s platbami na kontakt pokoušel?

Zatím žádné takové informace nemáme. I z platby na kontakt se ale stává běžná transakce. A i když ji provádíte prostřednictvím této nové služby, následně vše vidíte jako běžnou transakci ve svém výpisu z účtu. Takže kdyby se cokoliv dělo, objeví se to ve výpisu z účtu. Klient by si měl samozřejmě stejně jako do doby, než se tahle služba zahájila, kontrolovat, co se mu na účtu děje. V případě, že se mu zdá, že se děje něco nekalého, měl by okamžitě informovat banku. Zatím ale nemáme žádné indicie o tom, že by se někdo pokusil tuto službu nějakým způsobem zneužít.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Starší lidé jsou na internetu zranitelnější, obětí podvodu se ale může stát každý z nás:

Podvodníci nás každý den učí odhalovat nové karetní podfuky, říká expert z banky

Vycházíte při zavádění plateb na kontakt ze zahraničních zkušeností?

V zahraničí to už funguje. Nejsme první, kdo by to vymýšlel, podobné služby již v rámci Evropské unie nabízí několik zemí. Někde to dokonce není jenom na kontakt přes telefonní číslo, ale třeba i na e-mailovou adresu, ale do toho jsme se zatím nepouštěli.

Jaký je o tuto novou službu zájem ze strany zákazníků?

Zajímavé je, že již během 48 hodin poté, co se poskytování této služby zahájilo, překročil počet zaregistrovaných uživatelů 200 tisíc. Před několika dny to bylo asi 320 tisíc, takže to číslo stále stoupá, i když už je to pomalejší než v prvních dnech. Ale tehdy jsme měli dokonce obavy, aby to systémy utáhly. Protože nebylo jednoduché nasimulovat v testech, co se stane, když se začne ve stejném okamžiku registrovat mnoho tisíc lidí. Naštěstí všechno proběhlo naprosto bez problémů.

Kolik lidí může podle vašich odhadů mít celkově zájem o tuto službu?

Netroufám si říct nějaké číslo, ale v dalších zemích mají zájem velký. Kupříkladu v mnohem menším Estonsku mají tři čtvrtě milionu uživatelů. Takže je možné očekávat, že ta čísla budou ještě stoupat podle toho, jak se více lidé dozví o takové službě a usoudí, že pro ně může být příjemná. Myslím si, že půl milionu klientů určitě dosáhneme.

Proč je zatím omezena maximální výše platby na 5000 korun?

Má to bezpečnostní důvod, nechtěli jsme to nechat bezbřehé. Banky budou mít nejprve možnost prověřit si plno souvisejících věcí v reálném životě.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Od podzimu 2023 lze peníze mezi bankovními účty posílat rychleji a bezpečněji:

Revoluce v online platbách. Znát číslo účtu už nebude třeba, postačí to mobilní

Kde se zatím tyto platby nejvíce využívají?

Možností je samozřejmě spousta. Třeba já jsem to již použil, když jsme byli s přáteli na večeři. Nejprve jsem ji sám zaplatil a přátelé mi jejím prostřednictvím okamžitě poslali částku, kterou se na útratě chtěli podílet, aniž by znali číslo mého účtu.

Mnoho stánkařů a provozovatelů hospod nyní odmítá přijímat platby kartami. Vymlouvají se někdy na nákladnost systému a technické obtíže. Šlo by tedy v takových případech bez jakýchkoli komplikací platit rovnou elektronicky?

Pro provozovatele stánků je to samozřejmě použitelné. Zatím má služba jedinou podmínku: je omezena na soukromé osoby a osoby samostatně výdělečně činné. A tito provozovatelé obvykle bývají právě OSVČ.