Platba za státní pojištěnce se zvýší o 200 korun měsíčně, rozhodla vláda

ČTK





Platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok zvýší o 200 korun měsíčně na 1976 korun za každého pojištěnce, kterými jsou například důchodci, děti, nezaměstnaní nebo vězni. Zvýšení, na kterém se dopoledne dohodli ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a financí Alena Schillerová (oba za ANO), schválila vláda. Schillerová o tom informovala na twitteru. Změna vyjde ročně na 14,35 miliardy korun, které je ještě třeba zapracovat do rozpočtu. Navrhovaný schodek 390 miliard to podle Schillerové nezvýší.

Alena Schillerová a Adam Vojtěch | Foto: ČTK

Letos jsou na veřejné zdravotní pojištění plánované náklady zhruba 399 miliard korun. Podle Vojtěcha byly výdaje zdravotního pojištění související s epidemií koronaviru z veřejného zdravotního pojištění dosud asi 50 až 55 miliard korun. Vyčerpala se tím většina rezerv zdravotních pojišťoven z předchozích let. "Očekáváme, že na konci letošního roku nějaké rezervy zůstanou. Nebudou vyčerpané zcela," řekl ministr. Čeká zůstatek kolem deseti miliard, podle Schillerové by mohl být i vyšší. Na konci května byl zhruba 68,5 miliardy korun. Prospět by mohl podle ministrů i vyšší výběr pojistného po otevření obchodů a služeb, které musely mít činnost kvůli epidemii omezenou. Vláda chce nahnat turisty do měst. Plánuje vouchery na hotely i vstupy Přečíst článek › "Pokud bude příští rok nárůst o 15 miliard korun, bude systém stabilní a umožní to růst úhrad o čtyři procenta," dodal Vojtěch. Státních pojištěnců je více než 5,9 milionu. Platby z rozpočtu za ně odvedené tvoří asi čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění, letos je to za každého 1767 Kč měsíčně. Výdajů na péči ale spotřebují většinu. Ostatní příjem systému je pojistné vybrané od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků. Platby státu se zvyšovaly od 1. června 2020 o 500 korun měsíčně a od 1. ledna 2021 o dalších 200 korun. V roce 2020 to bylo 20 miliard navíc, letos 50 miliard navíc. Podle Schillerové bude třeba navýšení plateb zapracovat do rozpočtu na příští rok tak, aby nebyl překročený schodek 390 miliard. Udělat to chce přes léto. Schůzka Schillerové a Vojtěcha Schillerová uvedla, že se dnes potřebovala s Vojtěchem sejít, aby si vyjasnili důvody, proč je třeba platbu navýšit. "Měla jsem pouze problém s odůvodněním a argumentací ministerstva, které je chtělo použít na posílení rezerv zdravotních pojišťoven," uvedla. Podle ní by peníze měly jít přímo na péči. Předchozí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) letos v březnu uvedl, že pojišťovny na konci roku své rezervy vyčerpají. Kvůli pandemii mají zvýšené náklady na péči o nakažené, méně ale musí naopak vydat na péči odloženou. Asi na devět miliard pojišťovny odhadují náklady na očkování a zhruba 12 miliard korun vydají na odměny zdravotníkům za druhou vlnu pandemie. Kvůli drahé ropě podraží cestování. Natankujte doma plnou nádrž, radí znalci Přečíst článek › Asi na 17 miliard Kč zatím pojišťovny vyčíslily náklady na testy. Kromě vyšetřování lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu platí také testy preventivní, které mohou lidé podstoupit - každý týden antigenní test a dvakrát měsíčně PCR, a přispívají rovněž na samotesty v zaměstnání, což je měsíčně asi 400 milionů korun. Někteří odborníci částky považují za zbytečně vysoké, další argumentují tím, že uzavření celé společnosti stojí miliardy denně.