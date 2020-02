Výhody bezhotovostního placení potvrzují i živnostníci.

„Za celý rok takto prodáme zhruba třetinu zboží, přičemž většinou jde o předvánoční nákupy,“ řekla Deníku Markéta Přerovská, jež provozuje knihkupectví Želví doupě v Mělníku.

Přeskočit průměr

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce živnostníky podpořit, aby si terminály pořídili. Dnes v Česku připadá 21 terminálů na tisíc obyvatel, průměr Evropské unie činí 23 terminálů. Pokud se úřadu vše podaří podle plánu, do tří let by se měla země nad evropský průměr ještě vyhoupnout. Do té doby by mělo ročně přibýt deset tisíc nových terminálů. Motivací má být nabídka, aby získali platební terminál na rok zdarma. Pokud jim nebude vyhovovat, mohou ho vrátit.

Živnostníci, venkovští podnikatelé nebo třeba lékaři si mohou zažádat o zapůjčení terminálu od 1. března. Poskytovat jim je bude ČSOB společně s firmou Solitea Pay. „První rok bude zcela zdarma, neplatí žádné poplatky za pořízení terminálu ani transakční poplatky,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Živnostníkům jako Přerovská se o podobné vstřícnosti mohlo jenom zdát. „Byla to pro nás nutnost, bez toho bychom si podnikání v našem oboru už nedokázali představit,“ vzpomíná knihkupkyně. „Žádné úlevy jsme nedostali a ani jsme je nečekali,“ konstatovala.

Zatímco malé knihkupectví by podle Přerovské bez placení kartou nepřežilo, někteří řemeslníci to mohou vidět jinak. „Pro ně to může být komplikace, pokud podobné technické záležitosti zatím neřešili,“ míní. Od nákupu terminálu je kromě vysokých pořizovacích i provozních nákladů může odrazovat i fakt, že při nižším obratu karetních operací musí hradit vyšší poplatky.