Někteří číšníci ale tvrdí, že jim majitelé nedají spropitné, které bylo zaplacené kartou. Prosí pak zákazníky, aby jim tuzér dali v hotovosti. Dokážou terminály oddělit spropitné od běžné platby? My to neřešíme, to je interní věc každé restaurace. Je ovšem třeba říct, že není vůbec problém dát spropitné kreditní kartou. Běžně se to v restauracích dělá. Můžete částku zaokrouhlit o deset korun a podobně. Jak se potom se spropitným pracuje uvnitř restaurace, je skutečně na těch majitelích, to neovlivňujeme a nechceme k tomu dělat žádná pravidla. To nejde. Domníváme se, že spropitné je jakési vyjádření spokojenosti hosta vůči personálu. Jsme tedy proti povinnému přidávání spropitného. To je naprostý nesmysl.

Kartou vs. hotově: Jak je to s minimální částkou, spropitným, poplatky za platbu

Nicméně někteří hostinští přestali karty akceptovat… Ale ke své škodě, protože ten, kdo platí bezhotovostně, utrácí více. To máme dokázané. Navíc přichází o velkou část hostů, kteří do té restaurace přestanou chodit . V dnešní době nikdo nenosí s sebou nějakou velkou hotovost nebo bude běhat do bankomatu, aby se mohl jít najíst do restaurace. To je zásadní informace.

Dokážou tedy terminály oddělit spropitné od běžné platby?

Je to úplně stejné, jako kdybyste přišel zaplatit devadesátikorunový účet se stokorunou a řekl, že to je dobré. To je úplně stejný princip. Na terminálech je dokonce extra položka na spropitné. Takže technicky to není žádný problém.

Jaká je v Česku běžná výše spropitného?

Všeobecná zkušenost je, že když je host spokojený, platí spropitné mezi pěti až deseti procenty útraty. Zaměstnanci jsou podle mého názoru adekvátně odměňovaní, a pokud dostanou něco navíc, je to jedině dobře.

Bývají v tomto majitelé restaurací spravedliví?

Víte, v České republice je téměř čtyřicet tisíc restaurací a relevantní informaci v tomto ohledu vám nikdo nedá.

Liší se výše spropitného v Česku od ostatních zemí?

Je to zhruba stejné. Naopak bych řekl, že český zákazník, když je spokojený, je ochoten spropitné nechat. Bývá minimálně stejně štědrý jako zákazníci ve zbytku Evropy. Nicméně vím, že čeští turisté jsou velmi dobrými zákazníky. Čerpají služby, za které jsou ochotní platit adekvátní cenu, pokud je ta služba dobrá. Navíc se stávají stále více vybíravými a zkušenými.

Bývají tedy v zahraničí ceněnými turisty?

Určitě. Když se podíváme, co se s cenami odehrávalo v Chorvatku, které bývalo dominantou Čechů, tak najednou Chorvati zjistili, jak je Čech dobrý zákazník a že jim chybí.

Když se vrátím ke spropitnému. Musí se danit?

Každé spropitné se má zdanit. Je to příjem jako každý jiný. Ten kdo získá nějaké finanční prostředky, má nějaký příjem, tak by ho měl danit. Ale myslím si, že je to tak minoritní záležitost, že se tím nikdo příliš nezabývá. Nikdy jsme neslyšeli, že by s tím byl spojen nějaký konkrétní problém.

V některých kavárnách nebo restauracích, které neberou karty, nabízejí platbu pomocí QR kódu nebo mobilního bankovnictví. Proč se k tomu uchylují?

Je to nová forma způsobu placení, která se ve světě rozbíjí. Ještě není úplně masově zavedená, zatím představuje jen něco kolem sedmi procent plateb. Záleží na podmínkách platby, co je pro provozovatele výhodnější. Jak u platebních karet, tak u jiných systémů odvádějí nějakou část peněz a platí poplatky za technologii. Do budoucna to ale asi bude rozumná kombinace, protože počet zákazníků, kteří budou platit jedním nebo druhým způsobem, se bude měnit. Bude-li platba pomocí QR kódu výhodnější jak pro zákazníka, tak pro provozovatele, určitě to bude segment, který půjde rychle dopředu.