Zatímco ministr zdravotnictví Vlastimil Válek má za to, že to do zdravotnictví přinese stabilitu a transparentnost, prezident České lékařské komory Milan Kubek se obává zhoršení zdravotní péče. Podle něj není problém automatický valorizační mechanismus, ale nedostatečná výše částky, která z něj vzejde. „V letošním prvním pololetí platba za státního pojištěnce činí 1967 korun, od 1. července ji vláda zmrazila na 1567 korun. Příští rok má částka činit 1878, což je méně než nyní,“ řekl Deníku.