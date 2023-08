Kdy zmizí bankovky? Evropský parlament řešil snížení horní hranice pro hotovostní transakce, především kvůli omezení praní špinavých peněz a financování terorismu. Evropská centrální banka by ráda zavedla digitální euro.

V současné době mohou lidé zaplatit v hotovosti částku nejvýše deset tisíc eur, tedy asi 240 tisíc korun. Europoslanci navrhli tuto sumu snížit na polovinu a vysvětlovali, že je to nutné opatření v boji proti praní špinavých peněz a terorismu. „Rizika praní peněz a financování terorismu, která zahrnují obchodování s uměleckými díly a jiným zbožím vysoké hodnoty, jsou dobře známá,“ uvedli ve své důvodové zprávě.

Někteří ekonomové se ale domnívají, že se jedná o nenápadný tlak na úplné zrušení papírových peněz a mincí. „Salámovou metodou se odchází od hotovosti,“ varovala šéfka společnosti Next Finance Markéta Šachtařová a poukázala na nedávné snahy hospodářského výboru Evropského parlamentu. Jiní experti si ale myslí, že lidé budou moci bankovkami platit ještě dlouho.

Nakonec byla hranice deset tisíc eur zachována při projednávání v Radě Evropské unie, za což se postavila i Evropská centrální banka. „Návrh Evropského parlamentu není veden snahou o pomalé zrušení hotovosti, ale jedná se o vlastní návrh maximální horní hranice, která bude předmětem dalšího vyjednávání,“ doplnila mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

Následně bude na jednotlivých členských státech, zda si ve své vnitrostátní úpravě stanoví danou maximální horní hranici nebo si pro hotovostní transakce zavedou ještě nižší limit.

Jenomže Šichtařová si myslí, že se jedná o jeden z kroků, jak hotovost nakonec zrušit. Tím dalším má být zavedení digitálního měny neboli CBDC (central bank digital currency). „Nejdál je v zavádění CBDC Čína a další diktátorské státy. Čím liberálnější stát, tím víc se staví proti CBDC,“ doplnila ekonomka.

Podle ní se totiž jedná o nástroj, který je snadno zneužitelný a bude sloužit ke kontrole všech transakcí. „Bude se vědět, za co platíte, kolik a kde,“ vysvětlila.

Názory ekonomů se různí

Nicméně ne všichni ekonomové s ní souhlasí. Například hlavní ekonom společnosti Roklen Pavel Peterka tvrdí, že v případě digitalizace eura nejde o to porazit hotovost, ale o alternativu ke komerčním bankám. „Zavedení digitálního eura by vedlo k tomu, že by centrální banky mohly poskytovat služby, které dnes poskytují jen komerční banky,“ řekl.

Zároveň si myslí, že každý by měl mít právo si něco koupit anonymně, k čemuž právě slouží hotovost. „Umím si ale představit, že se dožiju toho, že by hotovostí nechtěl už platit nikdo,“ nastínil.

Oficiální čísla ukazují, že lidé platí bezhotovostně stále více. Loni se v Česku podílela hotovost na útratách 49,7 procenty, nicméně podíl elektronických plateb narůstá, i když nedosahuje úrovně západní Evropy. „To je jiné prostředí, než je Česká republika. Ale když se podíváme na trendy, tak ten je pro Českou republiku pozitivní,“ řekl šéf společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák.