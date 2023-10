Vždy u sebe nosí nějakou hotovost. Dokonce vyhledává obchody nebo restaurace, kde by platební kartou nezaplatil. „Nemám nic proti používání platebních karet, využívám je roky tam, kde mi to dává smysl. Ale stejně tak hotovost, řekl bych v poměru 60:40 ve prospěch hotovosti,“ srovnává devětatřicetiletý Roman Bradáč z Lubné na Rakovnicku.

Preferujete platbu v hotovosti, nebo raději platíte kartou? | Foto: Shutterstock/Jana Krizova

K používání hotovosti ho vede několik důvodů. Jedním z nich je to, že peníze zaplacené kartou se znehodnocují. „Když obchodník ode mě dostane tisícikorunu v hotovosti, nikdo z ní nic nestrhne a má pořád svou hodnotu. Obchodník ji pak pošle dál do oběhu. Když mu ale zaplatím tisícovku kartou, karetní společnost, banka a další si z toho strhnou třeba dvě procenta na poplatcích, to je dvacet korun. A pokud každý z nás v tom řetězci provede platbu tisíc korun kartou, už to má v součtu hodnotu o sto nebo 150 korun nižší,“ vysvětluje.

Uvědomuje si, že v budoucnu hotové peníze v konkurenci s elektronickými platbami prohrají. „Je to stejné, jako když se v minulosti zaváděly papírové peníze. Říkalo se, že to je nesmysl, protože jediné platidlo má být zlato,“ doplňuje.

Povoláním je informatik. A se znalostí tajů jedniček a nul ve virtuálním světě pramení další důvod, proč upřednostňuje hotovost. „Nemám rád, když vznikají velké soubory dat o lidech a o mně. Děje se tak, aniž by to člověk třeba chtěl nebo si to uvědomoval. Vlastností systému je, že se tvoří velká transakční databáze, kdy a kde moje karta byla a co koupila. To mi na platbách kartou vadí asi nejvíc. Vím, že jediná data, která neuniknou, jsou ta, která nevzniknou. Na tom je postavená celá IT bezpečnost. Jednoduchý příklad: když nechceš, aby utekly nahaté fotky tvojí manželky, tak ji nefoť,“ radí.

Hotovost? Symbol anonymity a svobody

Platba v hotovosti má pro Bradáče ještě určitý morálně-filozofický rozměr. Je to symbol anonymity a svobody. „Chtěl bych mít vždy aspoň během svého života možnost této volby,“ doplňuje. Je ovšem přesvědčen, že tato možnost jednou skončí. Podobně například prakticky skončila alternativa nemít bankovní účet nebo nemít mobilní telefon.

Nelíbí se mu kampaně typu, že když někdo platí hotově, je automaticky zločinec. Vědomě proto podporuje možnost úhrad v hotovosti. „Když vedle sebe vidím dvě hospody, kdy jedna nepřijímá platby kartou a druhá to umožňuje, jdu do té, kde karty neberou. To je takový můj soukromý vzdor,“ usmívá se informatik.

Zpozoroval také, že lidé v jeho okolí utrácí více, když platí elektronicky. „Mám to ověřené na svém synovi, který takto dokázal utratit hodně peněz a ani neví za co,“ přibližuje.

Bradáč u sebe přitom nenosí v hotovosti příliš velké částky. Zpravidla má u sebe pět set korun, když jede na výlet, vezme si sebou tolik, aby mohl pokrýt útratu za oběd.

