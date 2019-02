Ministerstvo průmyslu a obchodu je chce přesvědčit, aby kartami platili více. Vést by k tomu měla nová spolupráce se Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR), Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků (AMSP), Hospodářskou komorou a karetní společností MasterCard. Ta do projektu podpory platebních terminálů v malých obchodech v příštích třech letech investuje 150 milionů korun. „Věřím, že první návrhy představíme během několika měsíců,“ uvedl generální ředitel její české, slovenské a rakouské pobočky Miroslav Lukeš.

Záležet bude na tom, kdo se k iniciativě připojí – její aktéři chtějí oslovit banky a karetní společnost Visa. „Podle toho budeme schopni říct, o kolik dokážeme pro malé obchody srazit cenu za terminál – jestli o 20, 30 nebo 40 procent,“ řekl Deníku prezident SOCR Tomáš Prouza. Investici do terminálu podle něj přesto utáhnou i malé vesnické obchody – jde o náklad v řádu tisícovek korun, podobně jako při zavádění elektronické evidence tržeb.

Pomoci mohou i zákazníci, pokud budou po svých obchodnících bezhotovostní platby požadovat. „Bývají nespokojeni, když obchodník platbu kartou neumožňuje,“ potvrdil Zdeněk Tomíček z představenstva AMSP. Pokud nemohou zaplatit kartou, mnohdy v takových prodejnách nenakoupí vůbec. Hrát do karet může také rozvoj nových technologií. Podle SOCR chce pětina Čechů platit bezkontaktně pomocí chytrých hodinek, náramků či klíčenek a obdobných zařízení. Mastercard očekává, že platební funkce bude od příštího roku nabízet více než 60 procent.

Šéf svazu obchodu: Živnostníkům se zvýší obrat

Bude potřeba přesvědčit malé obchodníky, že pořízení terminálu není náklad, ale investice do budoucna, říká v rozhovoru pro Deník prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Proč je pro vás bezhotovostní placení tak důležité?

Vycházíme z toho, že Češi placení kartami milují a v bezkontaktních kartách jsme jedni z lídrů. Karet je tu spousta, každý ji má v peněžence, ale na mnoha místech jimi platit nemůžou. Z posledních statistik nám vychází, že za zboží a služby nemohou zaplatit 46 procent nákupů, což je věc, kterou bychom chtěli změnit.

Na čem se rozšíření placení kartami zadrhává?

Naším cílem je zejména přesvědčit podnikatele v malých obchůdcích a také živnostníky, aby karty začali brát, i když se toho dneska ještě bojí. Obávají se, že to bude drahé, administrativně složité a že budou muset své zaměstnance učit nové věci. Touto aktivitou bychom chtěli pomoci právě malým obchodníkům, aby ty bariéry překonali.

Jaké výhody zavedení platebních terminálů malým obchůdkům přinese?

Může jim to především přinést vyšší obrat. Lidi totiž při platbě kartou nejsou tak opatrní jako při placení v hotovosti. Už jen to, že k jedné bankovce musí při placení vytáhnout ještě další, je to pro ně mentální brzda. Ve chvíli, kdy někam „plácnu“ kartu, si to už tolik nehlídám. V průměru se tak zaplatí o 18 procent víc, u potravin často ještě více.

Na kolik peněz obchodníky pořízení terminálu přijde?

Bavíme se řádově o tisícikorunách. Ale není to pro ně náklad, je to investice.

Takže je to srovnatelné s penězi, které musejí vynakládat na elektronickou evidenci tržeb.

Ano. Navíc dnes řada podnikatelů ani nevnímá, jaké mají náklady spojené s příjímáním hotovosti. Při placení v hotovosti si také musí platit paní za okýnkem, to je taky nějaký náklad. Je třeba změnit mentalitu, obojí něco stojí, nic není zadarmo.