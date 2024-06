Už jen do konce měsíce si lidé mohou vyměnit staré vzory bankovek za nové u komerčních bank. Platit přestaly na konci června 2022 a od letošního 1. července budou muset vlastníci těchto starých vzorů vážit cestu do některé z poboček České národní banky. V oběhu se ještě nachází 41 milionů kusů starých bankovek. Jak je lidé poznají a jak jejich výměna probíhá? Deník přináší odpovědi na nejdůležitější otázky.

Nezapomeňte si zkontrolovat své bankovky. Některé neplatné totiž lze vyměnit jen do konce června. | Foto: Shutterstock

Které bankovky je potřeba vyměnit?

Jedná se o bankovky vzoru 1995 až 1999, jejichž platnost skončila k 30. červnu 2022. Česká národní banka (ČNB) je začala stahovat z oběhu už v roce 2021. Vyměnit je nutné bankovky v nominální hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun. Jediná bankovka, která zůstává v platnosti, je bankovka v nominální hodnotě 5000 korun.

Jak neplatnou bankovku poznám?

Nejlépe je možné tyto vzory neplatných bankovek poznat podle šířky ochranného proužku, tedy ochranného prvku, který bankovku vertikálně protíná. U neplatných bankovek je tento proužek úzký a při naklopení nemění barvu.

Kde si mohu bankovky vyměnit?

Do konce června je možné si bankovky vyměnit u České národní banky, komerčních bank a dalších úvěrových institucí, které provádějí pokladní operace.

Vybírají se za výměnu poplatky?

ČNB a komerční banky musejí neplatné bankovky vyměnit bezplatně a bez omezení. To však pouze za předpokladu, že bankovky jsou roztříděné podle nominálních hodnot. Třeba ČSOB si za netříděné bankovky účtuje sto korun. Některé banky ovšem také mohou požadovat, aby byla výměna bankovek ve vyšším objemu dopředu nahlášena. Například Komerční banka má tuto hranici ve výši sto tisíc korun a výměnu je potřeba objednat aspoň dva dny předem.

Je možné neplatnou bankovkou zaplatit v obchodě?

Kromě úvěrových institucí a České národní banky není nikdo jiný povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky. To znamená, že obchodníci nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze a mají ze zákona právo takové peníze odmítnout. Pokud ovšem obchodník nebo směnárník takové bankovky přijme, nesmí je vrátit do oběhu. Tato povinnost slouží k tomu, že občané obdrží pouze pravá a platná platidla, která mohou při dalších platbách bez problémů použít. To v případě neplatných bankovek nemohou.

Mohu neplatné bankovky vyměnit i po 30. červnu?

Ano. V takovém případě ale už pouze u České národní banky v jejích sedmi územních zastoupeních. Ta jsou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a v Ústí nad Labem. Výměna neplatných bankovek u České národní banky není časově omezena.