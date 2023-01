Fakt, že na dálnice vyráží čím dál více řidičů bez zaplaceného poplatku, potvrdil zástupce šéfa dopravní policie Michal Hodboď. „Jen za loňský rok policisté projednali na místě přes 34 500 takovýchto přestupků. Oproti roku 2021 tedy bylo zjištěno zhruba o 14 800 přestupků více,“ konstatoval.

Stopadesátkou na dálnici už od příštího roku? Ministerstvo vnitra protestuje

Jízda po českých dálnicích je v drtivé většině zpoplatněná. Z celkových více než 1400 kilometrů je po zhruba 1200 kilometrech povolená jízda jen se zaplacenou dálniční známkou. Řidiči mají na výběr z celoročního kuponu za 1500 korun, měsíčního za 440 korun a desetidenního za 310 korun. Vjet na dálnici bez platného kuponu se nevyplácí. Finanční sankce mohou být i násobně vyšší než pořizovací cena známky. Na místě mohou muži zákona uložit pokutu až do výše pět tisíc korun. Ve správním řízení je to až 20 tisíc korun. „Celková výše pokut v loňském roce činila 32,4 milionu korun. Oproti roku 2021 se tak vybralo o 13,4 milionu korun více,“ přiblížil Hodboď.

Přijde zdražení

Zatímco letos ještě zůstane cena za dálniční známky stejná jako v uplynulých deseti letech, v příštím roce vzroste. O kolik? To se ještě neví. Pokud by ale vláda kývla na návrh expertů z Národní ekonomické rady vlády, mohly by být ceny i dvojnásobné. U celoročních kuponů navrhují ekonomové zdražení v rozmezí od 750 do 1500 korun. Řidiči by tak v roce 2024 za celoroční dálniční známku zaplatili od 2250 do 3000 korun. „Aby se stát mohl starat o dálnice alespoň tak jako dřív, je nutné dorovnání inflace. Jedná se přibližně o třicetiprocentní nárůst,“ vysvětlil ekonom Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek.

Stát za poslední rok vybral na dálničních poplatcích 5,7 miliardy korun. Zdražení známek by do státního rozpočtu přineslo další čtyři až pět miliard. Ve výpočtech je podle Duška počítáno i s tím, že někteří šoféři přestanou využívat dálnice.

Podle ministra dopravy Martina Kupky bude navyšování cen předmětem dohody. Jasno by mělo být v polovině letošního roku. Obavy z násobného zdražení krotí. „Bude se spíše jednat o navýšení ceny v řádu procent,“ poznamenal.

Dálniční známka



• Dálniční elektronickou známku je možné koupit na e-shopu edalnice.cz. Lze ji ale také pořídit na pobočkách České pošty nebo u čerpacích stanic EuroOil.

• Známku není nutné kupovat na poslední chvíli. Řidiči si ji mohou pořídit v předstihu až 90 dní před počátkem platnosti.

• Důležité je uschovat potvrzení o úhradě známky s autorizačním kódem.

• Stávající ceny elektronické dálniční známky: roční – 1500 korun, třicetidenní – 440 korun, desetidenní – 310 korun.

• Pro vozidla poháněná zemním plynem a biometanem platí „eko cena“ – majitelé platí polovinu. Elektromobily jsou od dálničního poplatku osvobozeny.

• V sousedním Rakousku vyjde celoroční známka na 96,4 eura (zhruba 2300 korun). Na Slovensku šoféři zaplatí za stejnou známku 60 euro (bezmála 1400 korun).