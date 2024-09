Ošetřovatelky, školníci, úředníci za přepážkou nebo správci depozitářů v muzeích. To jsou podle Deníkem oslovených zástupců jednotlivých odborových svazů nejhůře placení státní zaměstnanci. Většina z nich spadá do tabulky, ve které vláda navrhla částečné zvýšení tarifů od začátku září. To ale odboráři označili za vyděračství. Požadují plošné navýšení platů ve státní sféře o deset procent. Konečné stanovisko vlády chtějí slyšet do poloviny září.

Podle diskutované tabulky jedna dostávají plat například pracovníci v kultuře. „Řada z nich je v desáté a jedenácté platové třídě. Třeba edukátoři, to znamená lidi, kteří připravují programy pro veřejnost, nebo správci depozitářů," sdělila místopředsedkyně Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody Dagmar Jelínková.

Nástupní hrubá mzda v desáté platové třídě je 23 390 korun. „U nás se to týká profesí s vysokoškolským vzděláním. Ti lidé jsou naprosto nedostatečné platově ohodnocení, byť se jim zaměstnavatelé snaží tarify dorovnávat osobním ohodnocením," podotkla Jelínková.

Na konci srpna vláda odborářům navrhla v první tabulce navýšení tarifů v platových třídách 1 až 7 o pět procent. Od září by tak základní složka hrubé měsíční mzdy těchto pracovníků vzrostla v průměru o 920 korun. Zaměstnanci, kteří jsou v platové třídě 8 až 12 si měli polepšit o tři procenta, tedy v průměru o 870 korun měsíčně.

Předsedové odborových svazů označili takový návrh za vyděračský. „Postavili nás před rozhodnutí, zda se budeme tvářit, že jsme s tím spokojeni a nebudeme proti vládě organizovat žádné protesty. Nebo nedají nikomu nic," vysvětlila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Dagmar Žitníková.

Fiala: Na přídání všem nemáme dost prostředků

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je vládní návrh seriózní. „Zlepšil by postavení nejhůře placených profesí, to bych považoval za správné. Ale takto nebude nic, když to odbory odmítly,“ prohlásil po jednání na konci srpna Fiala. Podle něj odboráři chtěli peníze pro všechny a na nejnižší kategorii pracovníků jim nezáleží. Na přidání všem podle premiéra není v rozpočtové rezervě dost prostředků.

Například pracovníků v sociálních službách by se ale vládou navrhované zvýšení od září vůbec nedotklo, přestože i oni podle Žitníkové patří k nejpodhodnocenějším. Spadají totiž do tabulky číslo dvě. „Taková pečovatelka vydělává měsíčně mezi třiadvaceti až sedmadvaceti tisíci korunami čistého i s odměnami. A to pracuje ve směnném provozu a o víkendech. Tato práce je velmi fyzicky a psychicky namáhavá," upozornila.

Nespokojení byli s vládním návrhem také zástupci Odborového svazu státních orgánů a organizací. „Například přepážkoví pracovníci z úřadu práce, ze sociálky a podobně nejsou odměňováni podle tabulky jedna, ale podle tabulky státních zaměstnanců. Těch by se tedy zvyšování od září netýkalo," sdělila místopředsedkyně svazu Šárka Homfray.

Platy těchto úředníků podle Homfray často nepřesahují třicet tisíc korun hrubého. „Spíš jsou o hodně níž. Bez ohledu na to, že musí mít nějaké vzdělání a je to náročná práce. Ti lidé jsou jednak podhodnocení a jednak nedostatkoví," dodala.

Platy nepedagogických pracovníků

Ve školství jsou nejpalčivějším tématem stále platy nepedagogických pracovníků. Uklízečky, kuchařky nebo třeba školníci mají základní hrubou mzdu okolo dvaceti tisíc korun. „Takže čistého je to pod dvacet tisíc. Na jednu stranu je stát nezaplatí, na druhou stranu je nutí, pokud chtějí nějak slušně vyžít, říct si o dávky. Což si myslím, že je teda totálně nespravedlivé," řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Zmínění nepedagogičtí pracovníci spadají do tabulky jedna, ve které chtěla vláda od září část tarifů zvyšovat. Podle Dobšíka by si ale kuchařky a školníci nepolepšili, ani kdyby odboráři na návrh vlády přistoupili. „Zvýšil by se tarif, ale nezvýšil by se objem peněz od státu pro jejich zaměstnavatele. O to by měli nižší odměny a vyšlo by to nastejno," uvedl Dobšík.

Odboráři požadují od nového roku desetiprocentní nárůst tarifů pro všechny zaměstnance, kteří jsou placeni z veřejného rozpočtu. Na začátku září vyzvali vládu, aby s nimi začala jednat a nejpozději do 18. září jim sdělila své konečné stanovisko. Do té doby platí stávková pohotovost osmi odborových svazů.

Peníze na platy policistů

Místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan zatím potvrdil, že od ledna stoupne o pět procent objem peněz na platy policistů.

Podle ekonoma České spořitelny a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy Michala Skořepy bude muset vláda v rozpočtu na příští rok najít, kde na zvýšení platů státních zaměstnanců ušetří. Stávající navrhovaný schodek 230 miliard je totiž nejvyšší, co může podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti být.

Potřebný je podle Skořepy důkladný audit toho, jak státní správa funguje. „Spousta lidí říká, že je úředníků moc, že se dají klidně propustit. Myslím si ale, že to se nedá takhle zvenčí od stolu zhodnotit. To je potřeba udělat systematicky. Nejlépe si najmout vnější firmu. Ano, bude to stát další peníze, ale myslím si, že to je investice, která by se určitě vyplatila," zamyslel se ekonom.