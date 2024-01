Mzdy letos porostou. Aspoň se na tom shoduje většina ekonomů. Nicméně naprostá většina zaměstnanců ve státní sféře takovou radost sdílet nebude. Jejich platy se zvyšovat nebudou.

Vládní koalice se rozhodla šetřit. Mimo jiné tím, že pro letošní rok v podstatě zmrazila platy zaměstnanců ve veřejné sféře. „V rámci konsolidačního balíčku se vláda podívala na rozdíl mezi mzdami v soukromém sektoru a na platy ve veřejné sektoru. Zjistila, že ve veřejném sektoru jsou platy vyšší a že se tady dá ušetřit," vysvětlil důvod opatření hlavní ekonom společnosti Roklen Pavel Peterka.

Podle posledních čísel je průměrný plat ve veřejném sektoru 46 136 korun, zatímco mzdy v soukromé sféře dosáhly ve třetím čtvrtletí loňského roku 44 712 korun. „Soukromý sektor sice platí lépe, ovšem ten veřejný zaměstnává pracovníky s vyšší kvalifikací, což jeho průměr zvyšuje,“ vysvětlil důvod této nerovnosti hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Předpokládá přitom, že letos se bude tento rozdíl snižovat. Mimo jiné tím, že vláda státním zaměstnancům nepřidá. Podle jejích představ by se také letos počet státních zaměstnanců měl snížit o 3,5 procenta, čímž chce na platech meziročně ušetřit 290 milionů korun. „Jedná se o největší snížení počtu úředníků od platnosti služebního zákona, tedy minimálně od roku 2015,“ řekl před koncem minulého roku premiér Petr Fiala (ODS). Po propuštění dvou a půl tisíce státních úředníků jich stát letos bude mít asi 73 tisíc.

Až na výjimky tak většina státních zaměstnanců přidáno nedostane. Tou výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci, kterým vláda slíbila platy ve výši 130 procent průměrné mzdy. „To ale znamená ubírat jinde,“ doplnil ekonom Peterka.

Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray ale podotkla, že právě pedagogičtí pracovníci nejsou státní zaměstnanci ve smyslu zákona o státní službě. „Jejich platy jsou financovány zřizovateli škol, tedy samosprávou,“ poznamenala.

Nezvedání platů bude znamenat i to, že státním zaměstnancům budou klesat reálné mzdy. A to v době, kdy ekonomové očekávají, že v Česku porostou. Homfrey dokonce odhaduje propad reálných mezd státních zaměstnanců o osm až deset procent. Zda se v dohledné době situace obrátí, není přitom jasné. „Příslib nemáme žádný. Naopak máme opakované upozornění na to, že je potřeba se chovat rozpočtově odpovědně, že stát na to nemá peníze a nebude je mít,“ doplnila odborářka.

Ekonom Peterka ovšem předpokládá, že vliv na budoucí růst platů státních zaměstnanců bude mít volební rok a snaha politiků si je nerozhněvat. „Zmrazit platy na dva roky také nejde,“ řekl.

Průměrné mzdy a platy (za 3. čtvrtletí)

rok mzda plat 2018 33 051 34 739 2019 35 644 37 563 2020 37 662 41 378 2021 39 844 43 375 2022 42 067 43 822 2023 44 712 46 136

Zdroj: ISPV