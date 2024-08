Ministr práce Marian Jurečka chce od září zvýšit platové tarify nejhůře placeným tabulkovým profesím. Podle zaměstnavatelů je výsledek sporný, odbory se zvýšením platů jen části zaměstnanců nesouhlasí. Chtěly by přidat i zdravotníkům, sociálním pracovníkům či pečovatelům. Resort to však odmítá.

Minimální mzda činí nyní v Česku 18 900 korun. Uklízečka zaměstnaná ve státní instituci nebo veřejné službě pobírá tabulkový plat 18 630 korun. Školník si přijde na necelých 23 tisíc korun a kuchařka na necelých 24 tisíc korun. S takovým platem se dá těžko vyžít, zvláště po inflaci, kdy šly ceny zejména potravin a bydlení prudce nahoru. Obsazení pozic v úklidu, sociálních službách či v kuchyních v posledních letech zachraňují Ukrajinky z řad uprchlíků.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhuje zvýšit platy vybraným státním zaměstnancům a pracovníkům ve veřejných službách a správě, kteří jsou odměňováni v nejnižší stupnici platových tarifů. Kromě zmíněných uklízeček, kuchařek či školníků se to týká třeba i údržbářů, šatnářů, skladníků, účetních, referentů či personalistů. Jde především o neodborné pracovníky ve školství, zdravotnictví, sociálních službách či kultuře.

„Na tyto lidi v minulých letech velmi dopadla vysoká inflace. Tento negativní trend je nyní čas postupně napravit a pomoci konkrétním zaměstnancům i jejich rodinám získat zpět kupní sílu jejich výdělku. Náš návrh vychází jak ze situace v soukromém sektoru, tak i z vývoje reálných výdělků v této oblasti,“ zdůvodnil návrh ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Slibuje si od toho i větší konkurenceschopnost celého státního sektoru na trhu práce.

Návrh vláda poslala koncem července do meziresortního připomínkového řízení. Obsahuje dvě varianty navýšení platového tarifu, o 7 či 10 procent, účinnosti by měl nabýt od 1. září 2024.

Odbory chtějí přidat všem

Pro Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je nepodkročitelným minimem desetiprocentní zvýšení všem zaměstnancům ve veřejných službách i ve státní správě. Na podporu tohoto požadavku vyhlásil svaz stávkovou pohotovost.

„Návrh je pro nás nepřijatelný, protože necílí na zvýšení platů pro zdravotníky, sociální pracovníky či pečovatele,“ sdělila na tiskové konferenci odborového svazu jeho předsedkyně Dagmar Žitníková.

Zdravotnické a sociálních služby jsou podle ní plné pracovníků předdůchodového věku a za takovýchto podmínek se do nich mladí lidé nepohrnou. Tato sféra se tak bude stále více potýkat s nedostatkem zaměstnanců.

Reakce resortu? „Odmítl jsem zvýšit platy plošně všem stejně, protože je třeba opravdu vnímat, že jsou skupiny zaměstnanců ve veřejné sféře, na které pokles reálných platů dopadl různě,“ vysvětlil ministr Jurečka, proč se návrh týká jen vybraných profesí.

Také například ředitel Domova pro seniory v Zastávce na Brněnsku Tomáš Kratochvíl na dotaz Deníku upozornil, že zvýšení platového tarifu bude ve výsledku velmi malé. „V dnešních cenách to skoro nepoznáte. Platy ve veřejném sektoru se kvůli diferenciaci v tabulkách dosti rozevřely. Je až tristní, že nižší stupně v tabulce jsou hluboko pod hranicí minimální mzdy,“ poznamenal.

Podle něj by mělo být desetiprocentní navýšení úplné minimum. Upozornil také, že objem financí na platy ve výsledku udává zřizovatel. „A tam je to o částkách v rozpočtu na rok dopředu,“ dodal.

Kde vzít peníze

Na podobnou věc poukázala i ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli Alena Fiedlerová. „Stát jen nařídí, že máme přidat. A my musíme začít řešit, kde na to vezmeme peníze. Když bychom je neměli, požádáme zřizovatele, tedy v našem případě kraj,“ upozornila. „Ale jelikož jde jen o čtyři měsíce do konce roku a o nejnižší pozice, většina zařízení to patrně finančně utáhne. Od nového roku si řekneme o dotaci, která už zvýšení platů zohlední,“ dodala.

Zvýšení platových tarifů pro uklízečky, kuchařky či školníky vítají ředitelé škol. Ale ani pro ně to neznamená vyřešení nedostatku personálu, zvláště pak v Praze, kde lidé nechtějí v tak nízko placených pozicích pracovat. „Tady jsem ráda, že jsou tu Ukrajinky ochotné úklidové práce ještě dělat,“ sdělila Deníku například ředitelka Základní školy Kořenského v Praze Libuše Daňhelková.

Podobně to vidí i její kolegyně z pražské ZŠ Dolákova Eva Rendlová. „Každé zvýšení vítám, ale v Praze je těchto profesí nedostatek a o tom, že bychom si mohli vybírat, nelze mluvit. Aby finanční ohodnocení bylo důstojné, kombinujeme u školníka ještě úvazek údržbáře,“ uzavřela.