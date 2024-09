Kolik vlastně bere v České republice policista? A jak se žije z platu úředníkovi či uklízečce? Tabulkové a průměrné hodnoty jsou jedna věc, v praxi je ovšem problematika složitější. Deník se i proto v seriálu Život v eráru zaměřuje na v poslední době tolik diskutované platy státních zaměstnanců. Čtvrtý díl přináší příběh ošetřovatelky, která jezdí do práce rozhrkaným dvacet let starým autem.

Jsem z práce hrozně dobitá. Chodím na rehabku a budu mít po noční. Ale přijeďte. Tak vypadala domluva s ošetřovatelkou Monikou, která se rozpovídala v dalším díle nového seriálu Deníku Život v eráru.

Na druhý den ráno sedím v kuchyni útulného domku na předměstí jednoho z velkých moravských měst a paní Monika si míchá kávu. Se dvěma cukry. „Abych neusnula,“ zasměje se. Náš rozhovor bedlivě pozoruje z obří klece Leroušek, mluvící papoušek žako.

Jeho třiapadesátiletá majitelka pracuje už 16 let jako pečovatelka v domově pro seniory. „Nastoupila jsem prvního dubna roku 2008, po tříleté péči o babičku. O ni jsem se starala ve své domácnosti, a tak mne napadlo, že bych mohla ty zkušenosti využít a pomáhat lidem, kteří to potřebují a sami už nejsou moc schopni se o sebe naplno postarat a důstojně žít,“ svěřuje se drobná černovláska.

Předtím pracovala léta jako finanční a úvěrová poradkyně. Zaměstnání jí ale prý časem nedávalo příliš smysl. Teď pomáhá starým babičkám a dědečkům k co největší soběstačnosti.

Do práce rozhrkaným autem

„Podporujeme u našich seniorů soběstačnost, aby si udrželi potřebnou hygienu, pomáháme s jídlem a obstaráváme jim spoustu věcí kolem,“ nastiňuje Monika hlavní povinnosti. Domov zřizuje město Ostrava a ubytovaní jsou v něm lidé starší 65 let, kteří jsou zpravidla nemocní nebo jsou v tíživé sociální situaci.

Ošetřovatelka se na místě postupem času vypracovala do pozice takzvané klíčové pracovnice oddělení. K běžným povinnostem jí tak přibylo individuální plánování dnů klientů. „Podporujeme a využíváme zachované návyky dědečků a babiček. Mluvíme s nimi, plánujeme jim různé aktivity a snažíme se co nejvíce uspokojit jejich potřeby a přání,“ popisuje denní rutinu Monika.

Do práce to má z předměstí 14 kilometrů. Jezdí dvacet let starým otlučeným rozhrkaným autem, z domu je na místě za dvacet minut. „Autobusem by to trvalo s přestupy tak hodinu a půl,“ mávne rukou. „Teď nám přespolním ale radnice nepovoluje parkovat u domova, nejsme totiž místní rezidenti. Pro 140 zaměstnanců domova je přitom vyčleněno jen pět parkovacích míst,“ dodává naštvaně s tím, že musí jezdit do práce dřív a hledat místo k parkování.

„Vrrrr, vrrm vrmm,“ přitaká z ničeho nic z bidýlka Leroušek. Jakoby opeřenec věděl, o čem je právě řeč. „Je to můj miláček. Furt mudruje a napodobuje zvuky,“ kývne na papouška paní domu.

Polovinu výplaty spolkne bydlení

Monika pracuje v nepřetržitém provozu, její pracovní doba není rovnoměrně rozložená. Směna pracovnic sociálních služeb trvá dvanáct hodin a někdy vyjde na svátek, často na víkend.

„Protože jsem takzvaná klíčová pracovnice a dělám v domově už dlouho, mám pátou platovou třídu ve dvanáctém stupni. Takže mzdový tarif je u mě 27 570 korun. K tomu je zvláštní příplatek 1900 korun a za směnnost dalších 750 korun, podle rizikových skupin,“ vysvětluje žena.

Její mladší kolegyně mají obvykle menší výplatu – jsou totiž zařazeny do čtvrté platové třídy. Organizace přidává k výplatě i osobní ohodnocení, jeho výši si ale mezi sebou zaměstnanci nesdělují. „Bez příplatků za víkendy, svátky a noční a bez přesčasů by tahle práce ztrácela smysl,“ přiznává ovšem bez okolků Monika. Když se jí služby v měsíci dobře sejdou, přinese domů někdy 30 až 32 tisíc korun čistého.

Vítaným benefitem jsou proto i dvě tisícovky, kterými zaměstnavatel ženám přispívá, třeba na penzijní a životní pojištění nebo nákup léků. „Máme i dotované obědy od zaměstnavatele a magistrátu a během směny máme džusy a kafe z automatu zadarmo “ doplňuje ošetřovatelka.

To už na stole voní domácí buchty, které pro novinářskou návštěvu paní domu odkudsi vyčarovala. „Přivýdělek k práci nemám. To bych ani nestíhala. Obě děti mám už naštěstí dospělé a soběstačné. Náklady na bydlení, udržování domku, plyn, vodu, elektriku a další mi teď po zdražení všeho vycházejí zhruba na 16 tiísc korun měsíčně,“ počítá. „K tomu pojištění, telefon, jídlo a doprava do práce. Na to padne hodně velká část zbytku výplaty,“ pousměje se.

O změně neuvažuje

Přesto by svoji práci Monika neměnila. Cení si toho, že není stereotypní. Je v kontaktu s lidmi a každý den je trochu jiný. „Tady nemůžou dělat lidi, kteří jdou jen za výdělkem. Mám za to, že pečovatelství je i tak trochu poslání. To, co je pro nás obyčejnou samozřejmostí, je u našich klientů kolikrát hodně vzdálený cíl. S dědečky a babičkami co nejvíce mluvíme a snažíme se je v jejich často neutěšené situaci co nejvíce pozvednout,“ vystihuje smysl své práce.

Sama se přitom pořád snaží co nejvíce naučit. Chodí do kurzů a jezdí na stáže, kde si s lidmi z jiných organizací vyměňují zkušenosti. „Jsem ráda, že práci mám. Baví mě a vážím si toho, že můžu dělat,“ vyznává se Monika. „Rozhodně změnu práce nezvažuju,“ dodává po chvíli.

Po smrti mámy si vzala do parády tátu

Zkušená pečovatelka chodí navzdory podprůměrnému platu do práce skutečně ráda. Teď má k tomu ještě motivaci navíc. Před rokem totiž řešila tíživé osobní dilema. „Umřela mi maminka a taťka zůstal v domě úplně sám. Řešili jsme, jak to tam zvládne, když veškerý chod domácnosti zajišťovala právě máma. Tak jsem podala přihlášku k nám do domova a vedení nám vyhovělo a tatínka přijalo,“ líčí Monika.

„Jsem ráda, že si tatínek na nové prostředí zvykl a přizpůsobil se. Sám uznal, že už hygienu nezvládá v takové míře, jak by měl. Také léky a chystání jídla už nezvládal bez problémů,“ povídá.

Svému pracovišti je vděčná, zaměstnavatel jí dokonce umožnil směny nastavit tak, aby otce viděla co nejčastěji. „Taťka je spokojený. Chválí si výběr jídla, chodí do kantýny, může mít kontakt se zvířaty. Není sociálně izolovaný a účastní se různých akcí. Taky si ho beru domů na víkendy a dovolené,“ chválí si ošetřovatelka.

13 let do penze je dlouhá doba

Do důchodu jí zbývá odkroutit ještě 13 let. Při všem shonu a starostech o jiné jí prý zbývá i nějaký ten čas na její psy a kytky na zahradě. Letos se zase jednou vypravila i na dovolenou k moři. Čiperná jako dřív ale už přirozeně není.

„Roky jsou už znát, občas mě přepadne únava. Dumám, jak to do důchodu v práci vůbec vydržím. Když si vzpomenu na mladou generaci, tak si nedovedu ani představit, v jakém stavu půjdou do penze… a jak a jestli si ji vůbec nějak užijí,“ zamýšlí se ošetřovatelka.

Je čas se rozloučit. Monika balí návštěvě do sáčku buchty. „Šest nejlepších lékařů na světě jsou práce, odpočinek, sebeúcta, přátelé, cvičení a dobré jídlo. Život je cesta. Proto žijte dnes, zítra už nemusí být nic,“ loučí se skromná žena.