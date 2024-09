Ještě než zazvoním, školníka Václava potkávám mezi dveřmi jeho bytu se šroubovákem a lepící páskou v ruce. „Sedněte si tady do kuchyňky, hned jsem zpátky,“ uvítá reportéra Deníku na smluvené schůzce.

Deník se v novém seriálu Život v eráru zaměřuje na tolik diskutované platy státních zaměstnanců.

Po čtvrthodince je zpět, v ruce vychlazené nealkoholické pivo. „Dáme si k povídání,“ otře pot z čela. Je konec prvního dne nového školního roku a usměvavý šedesátník si ve čtyři odpoledne poprvé od půl šesté ráno na chvilku sedne. „A takto to mám už 34 roků,“ odfrkne chlap, který školničení na základce v malém městě na východě Moravy zdědil po matce v roce 1990.

„Vyučil jsem se ve strojírnách a našel si tam v podniku ženu. Měl jsem fajn plat, paní dělala sekretářku. Akorát jsme neměli pořádně kde bydlet, žili jsme dvacet kiláků od našeho města, ta svobodárna byla hrozná (dům s byty pro svobodné - pozn. red.). K tomu dítě na cestě,“ líčí Václav.

Školník druhé generace

Zasedla rodinná rada – maminka šla akorát do důchodu a nabídlo se převzít její místo. „Už jako kluk jsme s taťkou mamce ve škole pomáhali, tak jsem věděl, o co jde. Sbalili jsme se, dali strojírnám sbohem a já nastoupil jako školník. Z mé ženy sekretářky se zároveň přes noc stala uklízečka. K tomu nám přihodili přízemní školní byt, který sousedí hned se šatnami, a velký, tisícimetrový pozemek, který mám podle jakési vyhlášky za povinnost udržovat. A tak je tomu doteď,“ ohlíží se muž.

Tehdy v devadesátém dostal výplatu 2400 korun. A protože byt školníka není služební, od počátku musel platit normální nájemné městu. Tehdy to bylo 600 korun, tedy čtvrtina příjmu. „Udělalo se to tak, že mi přihodili k práci navíc ještě dvě budovy školiček pro malé děcka na opačných koncích města. Na nich jsem dělal přesčasy, za které jsem dostával těch šest stovek, takže jsem si ten nájem vlastně odpracoval navíc a bydlel jakoby zadarmo,“ povídá Václav.

Po pár letech tahle praxe skočila a město chtělo zvednout nájem v bytě na osm tisíc korun. Plat školníka byl tehdy 15 tisíc. „Tak jsme se s ředitelem pohádali, nakonec uznali, že dávat půlku výplaty za nájem není normální,“ pokrčí rameny chlap, který je jinak vyhlášeným kliďasem.

Dnes, tři roky před penzí, má na výplatní pásce 32 tisíc korun. A opět má vše háček – tyhle v republice hluboko podprůměrné peníze jsou za jeden a půl úvazku. „Přihodili mi k budovám i dvě kotelny, takže jsem školník kombinovaný s kotelníkem. Ředitel totiž původního kotelníka vyhodil, aby mohl přijmout učitele,“ kroutí hlavou muž.

Za nájemné, energie a vodu vydá Václavova domácnost v průměru 10 200 korun měsíčně. „Ptáte se, jak se žije školníkovi? Ne všichni jsme stejní, samozřejmě. Když jsem začínal, dával jsem za bydlení čtvrtinu výplaty. Dneska je to už třetina, a to mám jeden a půl úvazek. Jinak by to byla půlka výplaty,“ shrnuje život ve službách státu Václav.

Práce všeho druhu, volno nikdy

Školnickou legendu městečka jsme zastihli v dobrém čase. Během hodiny povídání mu telefon zazvonil pouze čtyřikrát. Učitelé, ředitel a řemeslník od malířů. „Všichni chtějí pořád něco řešit. Končí to stejně – řekni panu školníkovi,“ zvykl si na nikdy nekončící šrumec.

Jako vyučený nástrojař je extrémně šikovný a není snad nic, co by nedokázal opravit nebo vyrobit. Když si už neví s něčím rady a volá do města řemeslníky, ti mu prý neradi zvedají telefony. „Jó, jak volá Vašek, tak to bude něco moc složitého,“ ošívají se prý.

Škola, kterou má Václav na starosti, je zavedená, druhá největší ve městě. Chodí do ní přes půl tisícovky žáků a má tři staré velké budovy a tělocvičnu. Bonus navíc: již zmíněné dvě kotelny.

„Mám pracovní dobu, ale tu jsem v životě nedodržel. Neexistuje, že bych měl ve dvě skončit. Vždycky večer musím tu školu zavřít, až všichni odejdou. Nevíš, kdo tady je, kamery tu nejsou. Ten nechá otevřené okno, další dveře. Než ty dvě budovy projdeš, je to tak na hodinu,“ počítá školník.

Že by na učitele nebo na školáky platil nějaký metr nebo že by mu pomohli, to prý nehrozí. „Učitelé se chovají slušně, korektně, přece jen mne potřebují. Že by ale s něčím pomohli, tak to ani náhodou. A děcka? Jsou dneska trošku jiná, než jací jsme bývali my,“ zadumá se. „Oni neuznávají autority. Z ničeho si nic nedělají. Už když sem jako malí nastoupí, nemají ani ze školky nějakou vybudovanou kázeň. A k sobě navzájem jsou ty děti kolikrát jaksi divně kruté,“ všímá si.

Jó, školník, ten se má, myslí si sousedé

Nejvíc práce má Václav, možná trochu paradoxně, vždycky přes prázdniny. „To se bourá, maluje, stěhuje, každý rok něco. Na dovolené jsme byli mimo město naposledy před dvaceti lety,“ vzpomíná. Ale nestěžuje si. O svém životě vypráví klidně, vyrovnaně a bez příkras.

Po práci si občas zajdou se ženou do blízké hospůdky na jedno. „To zas uslyším od štamgastů: jó, není jak školníkům,“ zachechtá se.

Pak na moment zvážní. „Nemám našetřené. Tady z toho si našetřit na barák nejde. Víte, já nevím, co bude. Za tři roky mám jít do důchodu. Vylízal jsem se z devíti operací, vesměs páteře a kýly. Mám sice starý baráček po rodičích, to je ale docela ruina. Kvůli těm zádům ho sám neopravím, ještě jednou rupnou a skončím na vozíku. Vlastně nemáme kam na penzi jít. Aspoň, že obě děcka jsme udrželi na školách, ony jsou už dospělé a mají svoje rodiny. Trochu nás uklidňuje, že jsme bez dluhů. Kvůli platu a zdraví jsme se báli vzít si hypotéku nebo napůjčovat si peníze,“ vysvětluje Václav.

Podle všech ohlasů famózní školník, který na službách státu, podobně jako jeho kolegové, rozhodně nezbohatl, ba naopak. Zaplatil za neohodnocenou dřinu zdravím. Škola, o kterou pečuje, je přitom navzdory stáří vzorně a pečlivě udržovaná. „To ano. Jen nikoho nezajímá, za jakou cenu,“ vyprovází pan Václav reportéra Deníku.

Na cestu přidává sáček švestek. „Urodilo se,“ zasměje se na rozloučenou muž, který je pro okolí symbolem dobré nálady.