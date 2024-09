Devětadvacetiletý Jindřich dělá výpravčího na východě Čech tři roky. Především ze začátku to pro něj byl křest ohněm. „V tomhle období jsem domů chodil hrozně mentálně i fyzicky unavený. Třeba v půlce vysávání kuchyně jsem si musel jít na chvíli sednout k televizi. Nedokázal jsem se soustředit ani na jednoduché věci,“ vzpomíná s vážnou tváří jinak usměvavý muž.

Za mimořádnou náročnost práce tehdy mohly opravy v blízké železniční stanici. „Hodně nám tudy jezdily odklony, a trať tak byla přeplněná. Stávalo se, že na třech kolejích jsem měl třeba pět vlaků. Od firmy nám pak nikdo neřekl ani děkuju, natož aby nám to zaplatil,“ krčí rameny.

Dlouhé tři vteřiny

Postupem času se ale mladý výpravčí naučil nenosit si stres z práce domů. Dnes dokonce díky své profesi bere v životě více věcí s nadhledem. Na směně to jsou však pořád ještě nervy. Kromě dohadování se se strojvedoucími, kterým se nelíbí mimořádné zastavování ve stanici, se musí Jindřich vypořádat i s nešťastnými událostmi na trati. „Ať už to jsou sebevrazi, nebo třeba auta na přejezdu,“ zmiňuje.

Deník se v novém seriálu Život v eráru zaměřuje na tolik diskutované platy státních zaměstnanců.

Na starost má světlovlasý muž více stanic, kde je zodpovědný za organizování a řízení provozu vlaků i různé manipulace. Zároveň je i s výpravčím sousední stanice zodpovědný za trať vedoucí mezi nimi. K dispozici má v případě nouze tlačítko, kterým při hrozícím neštěstí zastaví veškerý provoz. „Použil jsem ho už několikrát. Prodleva je u přenášení signálu tři vteřiny. Člověk by nevěřil, jak dlouhá doba to může být," popisuje Jindřich redaktorce Deníku.

Do práce chodí nejčastěji na denní a noční dvanáctihodinové směny. Protože výpravčí nemůže od dohledu nad železnicí jen tak odběhnout, přestávky nemá. Snídá, obědvá a večeří pod několika monitory, u stolu vedle řídící desky, ze které se laikovi motá hlava. Dostatečné ohodnocení za náročnou, zodpovědnou a mnohdy stresující práci podle svých slov ale nedostává. „Přidávají nám. Víceméně každý rok se otvírá kolektivní jednání, takže vývoj tam je. Ale není tak markantní, aby reflektoval trh a ceny,“ vysvětluje.

Výplata s pravidelným překvapením

Zaměstnanci Správy železnic, jakožto státní organizace, jsou placeni podle tarifů v tabulce každoročně upravované kolektivní smlouvou. Výpravčí spadají do deváté až jedenácté platové třídy, podle náročnosti pracoviště. Jindřich bere plat podle deváté třídy, jeho základní hrubá mzda tak činí 32 320 korun.

Velkou část výplaty ale tvoří různé odměny a příplatky. „Tak to vezmu schválně teď za červenec. Přesčasové hodiny, měsíční osobní příplatek, dorovnání osobního příplatku do tarifního stupně, příplatek za vícesměnný režim práce, výkonnostní odměna, zvláštní odměna, příplatek za sobotu a neděli, příplatek za svátek, příplatek za noc a tak dále,“ vyjmenovává dlouhý seznam na výplatní pásce uložené v mobilu.

Ve výsledku se s platem za červenec dostal k téměř padesáti tisícům hrubého. Na účet mu dorazilo bezmála devětatřicet tisíc. „Vyžít se s tím dá, to určitě. Za jednopokojový byt platím dvanáct tisíc a nemám zásadní problém. Ale pokud bych si bral hypotéku, už bych asi musel dost přemýšlet a dost věcí počítat,“ říká výpravčí.

Kvůli velkému podílu odměn na své výplatě navíc nikdy dopředu neví, kolik přesně za odpracovaný měsíc dostane. „Je to občas lehce nepříjemné, protože jde o nenárokové složky. Naučil jsem se počítat s minimální částkou a když dostanu víc, tak je to příjemné překvapení,“ směje se.

Ke dráze si šel polepšit

Letos se však podle Jindřicha situace s výplatami výpravčích u Správy železnic zhoršila. „Upravily se provozní doby. Výpravčích je potřeba méně a zároveň se i další nabrali. Takže dneska si člověk neudělá jednu nebo dvě přesčasové směny, což mu hodně zvýšilo výplatu, ale má to v řádu jednotek hodin,“ podotýká.

Na železnici, kde má jeho rodina dlouhou profesní tradici, přitom před několika lety šel právě kvůli lepšímu platu. „Chtěl jsem zkusit něco jiného. Vystudoval jsem střední chemickou školu a pak jsem zjistil, jaké jsou platy v chemickém průmyslu. Tak jsem poděkoval, rozloučil se a šel na dráhu,“ vzpomíná pobaveně na to, jak mu před dvanácti lety v různých fabrikách nabízeli nástupní plat okolo šestnácti tisíc korun hrubého.

Za srpen mají všichni zaměstnanci Správy železnic dostat mimořádnou sedmitisícovou odměnu z generálního ředitelství. „Bavil jsem se asi s šesti kolegy a všichni říkali, že to je sice hezké, ale že by bylo fajn, kdyby to dali každý měsíc do výplaty. Protože my jsme zodpovědní za ty vlaky, kde sedí desítky lidí nebo se veze drahý náklad,“ shrnuje mladý výpravčí.