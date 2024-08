„V tuto chvíli nemáme žádné rozpočtové rezervy, nemáme z čeho zvýšení uskutečnit,“ připustil v debatě Deníku premiér Petr Fiala.

Zvýšení platů například uklízeček, školních kuchařek, ale i policistů a úředníků vláda směřuje k 1. lednu 2025. „Pokud jde o navýšení od Nového roku, politicky jsme se shodli na tom, že všechny strany vládní koalice s tím souhlasí. K navýšení dojde, to garantuji,“ potvrdil předseda vlády.

O konkrétních částkách ale Fiala spekulovat nechtěl. „Nevíme, v jaké to bude výši. To záleží na tom, jak nám bude vycházet státní rozpočet, co si budeme moci dovolit. A to uvidíme v příštích týdnech,“ vysvětlil.

Požadavek odborů byl, aby navýšení platů proběhlo už letos v září. To ale předseda kabinetu odmítl a připustil, že rozpočet je v této oblasti vyčerpaný. „Nemáme z čeho navýšení platů uskutečnit, nemáme žádné rozpočtové rezervy,“ konstatoval. Upozornil na mimořádné výdaje, které stát měl a nadále má, aktuálně například se situací lidí v Liberty Ostrava.

Huť je v úpadku a začne hromadně propouštět téměř tři tisíce lidí. Stát jejím zaměstnancům dával náhradu mzdy. „A to jsou velké náklady, které v této krizové situaci přicházejí. Proto peníze v rezervách nejsou,“ doplnil Fiala.

Poznamenal však, že vláda momentálně hledá cestu, kterou by šlo navýšit tarify platů u jednotlivých odvětví státních zaměstnanců ještě v září, aniž by se navýšil objem peněz vydávaných ze státního rozpočtu. „Ale toto garantovat nemůžu,“ konstatoval premiér.

Výpověď bez udávání důvodu? Zatím není shoda

Kabinet Petra Fialy schválil ve středu takzvanou flexi novelu zákoníku práce. Ta má především zpružnit podmínky pro práci v době rodičovské dovolené, sloučit výpovědní důvody v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie a zavádí také možnost chodit na brigádu od čtrnácti let.

Flexi novelu premiér označil za důležitou z hlediska pracovního trhu a prosperity. „Pracovní trh je rigidní, na což upozorňují zaměstnavatelé i odborníci. Novela je velmi rozumná, myslím, ve prospěch všech,“ zmínil.

Shodu ale koalice nenašla na výpovědi bez udání důvodu, kterou Fialova ODS prosazuje. Proti se staví především lidovci v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Fiala doufá, že se ještě podaří koaliční kolegy přesvědčit. Obavy, že se tím zhorší jistoty zaměstnanců a zkomplikuje život, odmítá. Zaměstnanec je podle něj dostatečně chráněn tím, že dostane odstupné ve výši šesti sedmi platů. A to mu má poskytnout se se situací dobře vyrovnat.

„Na našem pracovním trhu je nedostatek pracovních sil, ne pracovních míst,“ uzavřel předseda vlády.