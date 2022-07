Ministr práce a šéf vládních lidovců Marian Jurečka uvedl, že kabinet kvůli stavu rozpočtu prostor pro letošní přidání nevidí, je ale připraven navýšit platové tarify od ledna o pět procent. Platí tak dřívější dohoda, že od září by se měly o deset procent navýšit zmrazené výdělky.

„Jednoznačně je tady z naší strany zklamání. Budeme hledat cesty jak apelovat na vládu, aby rozhodnutí změnila… Stávka je poslední prostředek, něco jako válka. Věříme pořád, že vláda bude vnímat realitu a může ještě korigovat svá opatření," řekl Samek.

Odbory žádaly kvůli vysoké inflaci pro pracovníky veřejných služeb a správy přidání buď od srpna, nebo od září. Pro lidi se zmrazeným platem požadovaly navíc deset procent a pro učitele a zdravotníky pevnou částku 700 až 1000 korun. Pro všechny pak chtěly vyjednat další zvýšení od ledna. Devět odborových svazů veřejné sféry na podporu požadavků vstoupilo začátkem června do stávkové pohotovosti, další čtyři je podporují.

O zklamání a nespokojenosti s výsledkem mluvili po jednání šéfové úřednických, školských či zdravotnických odborů. Uvedli, že očekávali, že vláda dá přidáním signál, že tíživou situaci po zdražování vnímá. O dalším postupu by šéfové svazů měli jednat příští týden.

Výdělek se pro letošek zmrazil úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Od září by se jim tarify měly podle dřívější dohody zvednout o deset procent. Podle Jurečky se to týká asi 305.000 zaměstnanců. Na navýšení bude potřeba do konce roku 2,2 miliardy korun.

Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna navýšil základ platu neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Plat by jim měl růst příští rok od ledna. „S ohledem na vývoj rozpočtu tady za vládní koalici (pro letošek) prostor nevidíme," uvedl Jurečka. Podle něj je vláda připravena tarify od ledna zvýšit o pět procent. Bezpečnostním sborům by se měl základ od ledna podle dřívější dohody upravit o deset procent. Pracovníci úřadů práce či sociální správy by měli letos dostat mimořádné odměny, dodal ministr. Míní, že je nutné zohlednit nejen navyšování výdělků, ale i připravovaná opatření jako úsporný tarif.

Ministr řekl, že jednání o růstu platů na příští rok by měla pokračovat, a to ve druhé polovině srpna po zveřejnění makroekonomické predikce. Koalice chce debatovat hlavně o odměňování učitelů, jejich výdělek chce podle Jurečky udržet na 130 procentech průměrné mzdy.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával letos v prvním čtvrtletí veřejný sektor 712.100 lidí. Průměrný plat činil 40.352 korun. Meziročně se zvedl o dvě procenta. Polovina pracovníků pobírala víc než 37.633 korun. Inflace v červnu meziročně dosáhla 17,2 procenta.