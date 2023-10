Školské odbory nejsou spokojeny s tím, že se učitelům pro rok 2024 nebudou navyšovat tarify, tedy základ výdělku v platových tabulkách. Kritizují také to, že základem pro výpočet valorizace platů učitelů pro rok 2024 je průměrná mzda za rok 2022. ČTK to v úterý odpoledne řekl předseda odborářů ve školství František Dobšík.

Školské odbory kritizují způsob navýšení platů učitelům. Místo navýšení odměn chtějí kompenzaci přes tarify, ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v úterý na tiskové konferenci řekl, že objem peněz na platy učitelů bude odpovídat zákonnému závazku navýšení na 130 procent průměrné mzdy v zemi, přičemž při výpočtu se bude vycházet z částek z roku 2022. Tarify se upravovat nebudou, sdělil ministr. Podle Dobšíka se školským odborům nelíbí, že učitelé dostanou peníze navíc v odměnách, naopak požadují, aby alespoň část přidaných peněz putovala do tarifů.

„Měli jsme představu, že by se mohlo (při výpočtu zákonné valorizace učitelských platů) vycházet z predikce na letošní rok, nikoliv ze skutečnosti roku 2022. V ministrem představeném výpočtu budou učitelé v roce 2024 na 113 procentech průměrné mzdy,“ řekl ČTK Dobšík.

Nárůst výdělku příští rok odhaduje resort školství podle ministra Beka na částku okolo 2500 korun. Průměrná mzda učitelů v regionálním školství by tak podle něj měla dosáhnout 52 400 korun měsíčně. Celostátní průměrná mzda podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla loni 40 353 korun, průměrný plat v regionálním školství činil 48 200 korun. Letos už podle posledních údajů statistiků za druhé čtvrtletí roku stoupla průměrná hrubá mzda zaměstnanců v Česku na 43 193 korun.

„S tím, že navýšení půjde do odměn, rozhodně nejsme spokojeni. My jsme chtěli kompenzaci přes tarify. Už teď měli ředitelé škol asi 8000 korun měsíčně (na jednoho pedagoga) na osobní ohodnocení. Když se k tomu přidají další zhruba 2000 korun, tedy částka, o kolik mají platy učitelů růst, tak to bude na odměnách zhruba 10 tisíc korun měsíčně, které někteří z učitelů dostanou a někteří nikoliv,“ řekl předseda odborářů ve školství.

Podle Beka však budou mít učitelé jako jediná skupina zaměstnanců veřejného sektoru zvýšenou sumu na platy. Ministr dodal, že platové tabulky s tarify se ale měnit nebudou. Podle Dobšíka požadují školské odbory ovšem to, aby alespoň část přidaných peněz putovala do tarifů. Placení učitelů i ostatních pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách chce odborový předák s ministrem řešit mimo jiné na takzvané malé školské tripartitě. Ta se bude podle předsedy školských odborů konat v úterý 17. října.

Ministerstvo v úterý také informovalo, že chce uspořit peníze za neobsazená místa nepedagogických pracovníků. Volných pozic je podle ministra asi 8000. Dobšík uvedl, že toto bude moci blíže komentovat až poté, co se blíže seznámí s podrobnějším rozpisem rozpočtu resortu školství.

Podle vládního návrhu rozpočtu by měl resort školství mít na výdaje příští rok proti letošku o čtyři miliardy korun víc, tedy asi 269 miliard korun. Další čtyři miliardy by mohlo školství dostat ještě v roce 2024. Podle Beka je na tom shoda na vládě.