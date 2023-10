Ministerstvo školství potvrdilo, že i přes plánované škrty ve školství počítá rozpočet resortu se slibovaným navýšením platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Ministr Mikuláš Bek (STAN) ale oznámil, že se nebudou zvyšovat tarify v platových tabulkách. Podle učitelů to prakticky znamená, že vůbec nemusí dostat přidáno. Podívejte se přehledně na to nejdůležitější z celé problematiky.

Platy učitelů v Česku se mají zvedat. Ale špatně, stěžují si pedagogové a školské odbory. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Proč se učitelům zvedají platy?

Zatraktivnění učitelského povolání skrze platy podporují jak vládní, tak opoziční strany. Zvýšení platů učitelů je i v programovém prohlášení vlády. „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení dvacetiprocentního podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání,“ zavázala se vláda.

Jak slib obstál při rekordním schodku rozpočtu?

Ještě na začátku září ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že resort školství může škrtat až jedenáct miliard na výdajích. Vláda nakonec schválila rozpočet pro resort ve výši 269 miliard korun, což je téměř o čtyři miliardy více, než s čím hospodařil letos. I kvůli plánovanému navýšení platů.

Kdo a o kolik dostane přidáno?

Navýšení o 130 procent se bude vypočítávat z mezd na úrovni roku 2022. „Nárůst výdělku příští rok odhadujeme kolem 2 500 korun. Průměrná mzda by měla dosáhnout 52 400 korun," uvedl ministr školství Mikuláš Bek. Netýká se to ale všech pracovníků ve školství. Platy porostou jen učitelům, například školníci, kuchařky v jídelnách a další nepedagogičtí pracovníci ve školství do navýšení zahrnuti nejsou. Navýšení mezd z úrovně z roku 2022 pak někteří označují jako podvod, protože mzda v roce 2023 mezitím stoupla o téměř tři tisíce korun.

Proč jsou učitelé nespokojení?

Ministerstvo nezmění platové tarify, základy platových tabulek, od kterých se navýšení počítá. Vyšší platy by měli pedagogové dostat v odměnách. Tím se nevyhovělo požadavkům školských odborů, chtěly alespoň mírné navýšení. A také navýšení platů pro nepedagogické pracovníky. Podle odborů dojde jen k přelévání peněz mezi zaměstnance škol. Ředitelé totiž pracují s jedním balíkem peněz pro všechny pracovníky školy. „Ve finále se ředitelé budou potýkat s tím, že z balíku peněz na platy pro učitele dají těmto zaměstnancům, aby neodešli, aby provoz zabezpečili," uvedla místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová.

Co bude s nepedagogickými pracovníky?

Nenavýšení platů kritizuje i Pedagogická komora. Varovala před zhoršením pracovních vztahů ve školách. „Žádáme, aby byla zachována jedna společná platová tabulka pro všechny pedagogické pracovníky. Nesouhlasíme s návrhem vytvořit dvě samostatné platové tabulky pro učitele a pro ostatní pedagogické pracovníky,“ shodl se kulatý stůl Pedagogické komory. Právě na nepedagogických pracovnících chce resort školství ušetřit. Nechystá propouštění, ale ministerstvo oznámilo, že přestane platit neobsazená pracovní místa. Rušit se jich bude asi šest tisíc.