Platy v oblasti obchodu? Výdělky v Praze jsou o 43 procent vyšší než v regionech

Nejprve seznámí účastníky řízení se spisovým materiálem, poté ministerstvo kultury rozhodne, zda prohlásí Libeňský most za kulturní památku. To by se mělo stát v pondělí 19. února. Bude to tedy přesně měsíc od chvíle, kdy magistrát most uzavřel pro automobily i městskou hromadnou dopravu.