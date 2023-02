Konec Zemanova snu. Vláda zastavila projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe

„Jedná se například o Českou Třebovou, Třebovice nebo Rybník. Obcí, kterým však územní rezerva, která byla stanovena i v několika variantách, velmi znesnadňovala například budování infrastruktury a bytovou výstavbu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Zhruba takto by plavební kanál mohl vypadat. Na snímku Manchester Ship Canal ve Velké BritániiZdroj: d-o-l.cz

Například v České Třebové se v ochranném pásmu kanálu nacházelo 43 hektarů území. Územní rezerva výrazně omezila ve městě i výstavbu rodinných domů, stejně jako v příměstské části Rybník. Tady v současnosti kolem 30 hektarů ploch využívají zemědělci. V budoucnu by pozemky mohla obec v územním plánu vyhradit pro bytovou výstavbu.

U Vysokého Mýta „zabrané“ pozemky komplikovaly vyjednávání o trase dálnice D35. „Rozhodnutí vlády může přinést rozvoj mnoha oblastem, které na něj zoufale čekají. Odblokování části jejich katastrů může být cesta. V Pardubickém kraji se jedná o Choceňsko, Českotřebovsko a Moravskotřebovsko,“ dodal Netolický.

Projekt DOL - etapa 4 (odbočka Pardubice - Olomouc)Zdroj: d-o-l.cz

Trasa labské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe měla vést pěti průplavními tunely. Ten nejdelší, který měl mít asi 12 kilometrů, měl vzniknout u České Třebové. Mezi Třebovou a Semanínem se počítalo s novým přístavem, který by pokračoval do šest kilometrů dlouhého průplavního tunelu. Další dlouhý tunel byl zakreslen u Starého Města u Moravské Třebové, ten měl mít 11 kilometrů a kanál by jím překročil hranici Pardubického a Olomouckého kraje.

Megalomanská stavba v roce 2020 vycházela na 585 miliard korun, v současné době by realizace kanálu Dunaj – Odra – Labe vyšla mnohem dráž.

