Plovárna Ressl v Mostě chce otevřít, petice za jeho záchranu pokračuje

/FOTOGALERIE/ Ztrátovému soukromému koupališti Ressl hodlá finančně pomoci radnice. Bazény jsou zatím bez vody.

Letní koupaliště Ressl se asi brzy otevře, i když to jeho vlastník Josef Smolík původně neplánoval. Areál je totiž ztrátový a je na prodej. Po schůzce Smolíka s primátorem Janem Paparegou se ale rýsuje dohoda o zajištění letošního provozu.

Radní mají na zastupitelstvu 21. června prosadit jednorázový provozní příspěvek 250 tisíc korun firmě SaS na udržení chodu koupaliště od června do konce srpna. Vedení města dotaci soukromé společnosti obhajuje tím, že se jedná o veřejný zájem. „Jednou z priorit města je zajištění, zprostředkování nebo umožnění sportovních aktivit pro všechny skupiny obyvatel Mostu,“ uvedl primátor.

Město vlastní dotovaný aquadrom a koupací areály Benedikt a Matylda. Podle primátora by se však mělo udržet i oblíbené soukromé koupaliště Ressl. „Nyní zajišťujeme zpracování znaleckého posudku, který by měl stanovit hodnotu celého areálu. S touto informací pak mohou orgány města dále pracovat,“ uvedl primátor. Jednání o možném odkupu koupaliště městem není zatím podle něj aktuální, protože přednost má zajištění letošní sezony.

O příspěvku a jeho výši radní rozhodnou 7. června. Konečné slovo ale bude mít zastupitelstvo. „Letos bychom ještě otevřeli, ale bude to naše poslední sezona,“ uvedl Smolík. Jeho firma podle něj dotuje ztrátové koupaliště deset let a už v tom nechce pokračovat.

Budoucnost areálu je nejasná

Smolík připustil, že existuje záměr prodeje areálu, ale zatím se nic nerozhodlo. Podnikatel si může s koupalištěm dělat, co chce, protože už nemá vůči městu žádné závazky. Podmínky, za které areál od radnice v roce 2004 získal, splnil. Nedávné zprávy o údajném prodeji pozemků k výstavbě domů označil za fámu. Územní plán navíc takovou zástavbu neumožňuje. „Netuším, co bude s koupalištěm dál, ale řešíme to,“ dodal.

Rozruch kolem koupaliště Ressl začal 8. května, kdy jeho správa na Facebooku oznámila, že tuto sezonu bude letní plovárna zavřená.

O den později vznikla na internetu petice proti zrušení koupaliště, kterou zatím podpořilo 260 lidí. Další podpisy na papírové verzi petice sbírá mostecká kadeřnice Kateřina Hebrová. „Za dva dny jsem měla necelou stovku podpisů,“ řekla. Dodala, že má koupaliště ráda a že už před rokem se doslechla o jeho uvažovaném uzavření z finančních důvodů. „Kdyby se mělo rušit, město by ho mělo včas koupit, protože aquadrom Mostu nestačí,“ sdělila. Petici lze od zítřka podepisovat v kadeřnictví v bloku 528 naproti Kahanu.

„Kdyby koupaliště Ressl zaniklo, byla by to škoda. Takový hezký areál umístěný v přírodě u lesa široko daleko není. A to si myslím nejen já,“ sdělil Ladislav Hádl, který chodí na koupaliště 11 let. V pondělí si byl jen tak posedět v místní restauraci, která zůstává otevřená a je z ní výhled na bazény bez vody.

Areál ze 60. let 20. století pronajalo město v roce 2004 firmě SaS Josefa Smolíka, a to na deset let za jednu korunu. Podmínkou bylo, že areál pak získá za jednu korunu, pokud ho zmodernizuje, což se stalo. Zastupitelstvo tehdy také rozhodlo, že provoz koupaliště bude město tři roky dotovat a poskytne celkem 1,5 milionu korun.