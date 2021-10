"Nad rámec smluv nelze nic dodávat," řekl novinářům mluvčí Kremlu Peskov. "Jak by to šlo? Zadarmo? Musí se o tom jednat s Gazpromem," dodal.

Náměstek ruského ministra energetiky Pavel Sorokin konstatoval, že Rusko do 1. listopadu nemění svůj harmonogram vtláčení zemního plynu do zásobníků. Z toho vyplývá, že s dodávkami na promptní trh v Evropě nespěchá, poznamenala agentura Bloomberg. Promptní trh je trh k okamžitému dodání plynu, na rozdíl od dodávek dohodnutých dlouho dopředu podle dlouhodobých smluv a stanovených cen.

Gazprom uvádí, že loni do evropských zemí mimo bývalý Sovětský svaz vyvezl 174,9 miliardy metrů krychlových plynu, z toho přibližně 78 procent do zemí západní Evropy a Turecka. Zbylých 22 procent připadá na skupinu zemí střední a východní Evropy. V roce 2019 export činil 198,97 miliardy metrů krychlových a v roce 2018 to bylo rekordních 200,8 miliardy metrů krychlových. Loňská úroveň vývozu je nepatrně nižší než v roce 2016, do roku 2015 Gazprom vyvážel méně než loni, kdy byla poptávka slabší kvůli pandemii. Nyní se zvyšuje po znovuotevření ekonomik.

Co se týče cen, průměrná prodejní cena, kterou si Gazprom účtoval za plyn dodávaný do zemí mimo bývalý Sovětský svaz, loni činila 143 dolarů za 1000 metrů krychlových. To je výrazně méně než v roce 2019, kdy to bylo 210,6 USD, uvádí Gazprom ve své výroční zprávě za loňský rok. V roce 2018 průměrná cena činila 246,4 USD a v roce 2017 pak 200,2 USD za 1000 metrů krychlových plyn. Ceny jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH), ale zahrnují spotřební daně a cla.

Prezident Vladimir Putin dnes na konferenci věnované energetice v Moskvě řekl, že Rusko je ochotno jednat o dalších krocích, které by situaci na trhu s plynem pomohly stabilizovat. Za vysokým růstem cen plynu v Evropě je podle něj nedostatek elektřiny a celková nepředvídatelnost a nestabilita trhu s plynem. Ta je patrná po celém světě, obzvlášť vysoká je ale podle něj v Evropě.

Opotřebovaná tranzitní síť

Situaci na evropském trhu by podle Putina nezlepšila ani snaha vyvážet více plynu přes Ukrajinu. Brání tomu značně opotřebovaná tranzitní síť na ukrajinském území. Putin také odmítl, že by Rusko používalo energetické suroviny jako zbraň, jak opakovaně naznačili politici v Evropské unii. Šéf Kremlu to označil za nesmysl. Neexistuje podle něj ani jediný případ, kdy by Rusko dodávky plynu odmítlo.

Ceny zemního plynu pro evropský trh dnes po poledni pokračovaly v růstu, i když nejsou už tak vysoko jako na začátku minulého týdne, kdy vystoupily na rekordních více než 160 eur za megawatthodinu (MWh). Kontrakt s dodáním v prosinci se nyní pohybuje kolem 91,10 eura za MWh, ukazují data pro virtuální obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu. Před rokem se cena pohybovala kolem 15 eur/MWh.

Putin má podle zdrojů Bloombergu v plánu tlačit na Brusel, aby po letech ignorování obav Moskvy změnil některá pravidla unijního trhu s plynem. Putin už dříve navrhl, aby se EU odklonila od promptního trhu a uzavírala dlouhodobé smlouvy, které upřednostňuje Gazprom. Rusko také usiluje o rychlé schválení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2 do Německa.

Evropské ceny plynu dosáhly tento měsíc rekordních hodnot. Kreml opakovaně popřel, že by Rusko záměrně zadržovalo dodávky, aby vyvinulo tlak na rychlé schválení plynovodu Nord Stream 2.

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová minulý týden agentuře Reuters řekla, že Evropská komise (EK) zkoumá stížnosti některých členských zemí EU, podle nichž Rusko zneužívá pozice dominantního dodavatele k podpoře růstu cen plynu v Evropě.