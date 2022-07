Ministr Síkela: Plyn z LNG terminálu prodlouží spotřebu v Česku až o dva měsíce

Plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce. Zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by tak ČR vydržela zřejmě až do března. Na tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Stát nyní musí získat LNG, které zatím nemá zajištěné.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš vystoupili na tiskové konferenci. 19. července 2022, Praha | Foto: ČTK