V Plzni vyroste nový průmyslový areál za dvě miliardy. Bude to další montovna?

Obyvatelé Plzně mají v živé paměti předvolební sliby snad všech politických stran. Ty kromě akvaparku také slibovaly, jak se v Plzni nebudou stavět další 'montovny'. Teď ale plánuje společnost Panattoni Europe v bývalém areálu Škody Plzeň na Borských terasách postavit moderní technologické centrum za dvě miliardy korun.

Vizualizace nového průmyslového areálu.Foto: Panattoni Europe

Podle generálního ředitele společnosti Panattoni Europe pro ČR a Slovensko Pavla Sovičky by měla výstavba přinést pracovní příležitosti pro stovky vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a možnosti spolupráce se Západočeskou univerzitou.

„Myslíme si, že nazrál čas na přípravu území pro průmysl a provozy s vysokou přidanou hodnotou, které v Česku chybí. A kde jinde by taková území měla vzniknout než v Plzni. V regionu působíme dlouhodobě, jsme přímými aktéry rozvoje a teď již cítíme, že místní průmysl dospěl do fáze, kdy zvládne i ty nejsofistikovanější obory na úrovni výzkumu a vývoje,“ uvedl Pavel Sovička.

Město je zdrženlivé

Proti podobnému areálu v Plzni–Liticích se vloni vzbouřili místní obyvatelé a dokázali stavbu zarazit. Jedním z organizátorů boje byl tehdejší zastupitel Litic Pavel Bosák (Piráti).

„Tento areál sice přinese okolo 1700 pracovních míst, ale podle mých informací to budou především místa montovní. Takže to bude další montovna, jen obohacená o malou administrativní část. Navíc se v projektu nehledí ani na retenci, tedy návratnost dešťové vody do krajiny,“ uvedl k plánované výstavbě na Borských terasách Bosák.

Město se ale k projektu staví zdrženlivě. Podle technického náměstka Pavla Šindeláře (ODS) platí předvolební vyjádření této strany. „ODS nebude podporovat takové projekty, které nemají vyšší přidanou hodnotu pro město Plzeň, plzeňské podnikatele a občany,“ uvedl Šindelář.