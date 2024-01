Nová zelená střecha, světle žlutá fasáda a citlivě opravené interiéry. To jsou na první pohled viditelné změny na památkově chráněné budově plzeňského hlavního nádraží, která se po téměř tříleté rekonstrukci v pátek 5. ledna otevře veřejnosti. Poskytne kvalitnější služby pro cestující a jejich vyšší komfort, a to i díky bezbariérovému přístupu.

Po tříleté rekonstrukci se v Plzni otevřela budova hlavního vlakového nádraží. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

„Nejtěžším oříškem rekonstrukce bylo během provozu zajistit bezpečnost cestujících, respektovat památkovou ochranu budovy a zároveň dodržovat výluky. A na závěr nám dokončovací práce zkomplikovalo počasí, kdy došlo k zatečení vody po velkém sněžení pod nedodělanou krytinu střechy. Musí to nyní řádně vyschnout a do finálního dokončení celé stavby včetně prostoru před budovou už to bude v pořádku,“ popisuje okolnosti rekonstrukce Karel Volf, generální ředitel Metrostavu DIZ, zhotovitele stavby.

Do konce ledna budou ještě v budově probíhat dokončovací práce ve veřejných prostorách a provizorně bude zpřístupněna i horní hala, která se nachází v úrovni nástupišť. Dokončovat se zde budou zejména komerční prostory a povede tudy ještě několik týdnů koridor pro zásobování pokračujících prací v zázemí budovy, kde jsou i historické sály. „Budovu jsme se rozhodli otevřít ale už nyní, aby si cestující v těchto zimních měsících už krásně zrekonstruovaný interiér užili. Její kompletní dokončení bude otázkou několika následujících týdnů,“ vysvětluje generální ředitel Správy silnic a železnic Jiří Svoboda.

Zrekonstruovaná budova plzeňského nádraží:

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Pro cestující se už otevřela provozovna KFC, jako první na českých nádražích a cestující ocení i moderní veřejné toalety a nové eskalátory překonávající výškový rozdíl mezi vstupní a horní halou, které doplnily výtahy.

K lepšímu přehledu cestujících přispěje nový informační systém jak ve vstupní, tak v horní hale. Nevidomí ocení hlasové majáčky, sluchově postižení pak zesilovací indukční smyčky. V celém objektu bude instalovaný kamerový systém s přímým dohledem.

Vstupní hala, kam se přemístily i nové pokladny, získala i bohatší výzdobu a vrátily se do ní i její původní zdobné prvky podle tehdejší projektu z roku 1905. Zachovaly se i ikonické sochy hutníka a železničáře, které zdobily halu v minulosti. Ty nově doplnila multifukční expozice s historickou drezínou Tatra Kyklop.

O rekonstrukci nádraží v Plzni jsme informovali zde:

Hlavní nádraží v Plzni dostává nový kabát. Podívejte se, jak bude vypadat

„Označil bych to za korunu všech investic, které v Plzni proběhly, protože železniční uzel Plzeň se opravuje asi 12 let a většina tratí je dneska už je hotová. Město sem přesunulo autobusový terminál a zbývalo dodělat tuto budovu. Jsem rád, že Správa silnic a železnic do toho vstoupila od základu, protože tady z té budovy zůstaly jenom věci, které byly památkově cenné, všechno ostatní se dělalo úplně nově. Budova tak je opravená zase na dalších 150 let,“ říká krajský náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Přesná výše aktuálních celkových nákladů dosáhla 1 030 000 000 korun a spolufinancovala je Evropská unie. Finální termín dokončení celého objektu včetně úprav veřejného prostoru před budovou je naplánovaný na 31. března tohoto roku.