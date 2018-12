Zaměstnaci Plzeňské hutě Pilsen Steel jsou po dvou letech opět na nucené dovolené. Týká se to zhruba tisícovky pracovníků. Společnost již v roce 2014 prošla soudem povolenou reorganizací a v roce 2016 se vyhnula konkurzu. Kovárnám se však stále nedaří dostat do zelených čísel. Informovala o tom dnes Česká televize (ČT).

Plzeňská společnost Pilsen Steel (dříve Škoda Steel). | Foto: Deník/V. Leška

Ruští majitelé v posledních několika měsících omezili provozní kapitál a chystají se společnost prodat, uvádí ČT.

Hlavní problém je podle zjištění ČT v přísunu peněz do provozu. Společnost má sice nasmlouvaných zakázek dostatek, ale nemá z čeho vyrábět. Proto není ani práce a zaměstnanci museli na nucenou dovolenou.

Mimo pracoviště by měli zůstat do konce února. Ani to však není jisté. Pobírat budou 75 procent průměrné mzdy.

Kdy dojde k obnově provozu?

„Byl to neskutečný boj, protože firma původně chtěla dát 65 procent, a nehledě k tomu, nikdo z nás neví co bude dál,“ uvedla pro ČT předsedkyně firemních odborů Ivanka Smolová.

„Společným záměrem managementu i zaměstnanců společnosti je obnovení provozu, na čemž momentálně intenzivně všichni pracují,“ uvedl pro ČT také jednatel Pilsen Steel Denis Kotlyar.

Pilsen Steel je přitom společnost s dlouholetou tradicí a jedním z největších světových výrobců výkovků a odlitků s vysokou čistotou a přesně stanoveným chemickým složením z oceli. Zákazníky mají z řad průmyslových podniků zabývající se výrobou elektráren či stavbou lodí. Zisky má především z vývozu do zahraničí.