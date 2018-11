ČEZ neplánovaně odstavil první blok Dukovan. Kvůli podezření na netěsnost

První česká jaderná elektrárna Dukovany opět nejede na plný výkon. Ačkoli teprve před týdnem skončila odstávka čtvrtého bloku, nyní energetici museli nyní neplánovaně pozastavit provoz prvního bloku. Příčinou je podezření na netěsnost v nejaderném okruhu.

Skupina ČEZ, která jadernou elektrárnu Dukovany vlastní a provozuje, zatím neví, jak dlouho neplánovaná odstávka potrvá. Do doby, než bude zjištěna příčina a rozsah netěsnosti, proto počítá s jedním týdnem.

Odstávky plánované i neplánované

Kromě neplánovaných odstávek letos omezují výkon Dukovan také odstávky plánované. V květnu se tak první blok dočkal nového jaderného paliva a 50 dílčích modernizačních akcí. Na podzim pak kvůli podobné modernizaci stál dva měsíce čtvrtý blok. Při najíždění se ovšem projevila závada na jedné z trubiček parogenerátoru, proto utichl na další dva týdny.

Jaderná elektrárna Dukovany patří k nejspolehlivějším na světě. I proto se uvažuje o prodloužení její životnosti o deset let. To by tuzemské energetice pomohlo oddálit kolaps za situace, kdy není jasné ani to, kdo by měl vystavět nové bloky Dukovan.