Nejpopulárnější casino, ve kterém lze hrát online, provozuje Fortuna. Ta se chlubí také nejvyšším počtem různých druhů her a nabídku pravidelně rozšiřuje. Na dynamicky rostoucím trhu mají výrazný podíl také společnosti Tipsport či Sazka.

Změna chování hráčů

Jak se stalo, že se hráči poměrně rychle vzdali barových a hospodských heren, které se dříve zdály být nepřekonatelnou ikonou hazardu?

Důvodů je více. Vývoj určitě souvisí s plošným zákazem kouření, stejně jako s nutností hráčské registrace podle zákona o hazardu z roku 2017, kdy se hráčům už prakticky nevyplatí vytáhnout paty z pohodlí bydliště. Přitom zábava prostřednictvím her, které mají podle provozovatelů návratnost 95-98 procent, je v současnosti silným trendem.

„Dlouho jsem si myslel, že hrát na automatu přes počítač je nesmysl. Nevěřil jsem, že lze dosáhnout alespoň minimální úspěšnost. Od své sázkovky jsem však pak dostal bonusy a vše jsem vyzkoušel. Teď už tyto hry neodmítám, protože se mi v nich docela daří,“ říká Milan Koutský z Brna, který se prý prioritně věnuje kurzovým sázkám, ale jako doplněk k nim stále více hraje „domácí automaty“.

Vášeň s mírou

Jednou z důležitých vymožeností je podle něj možnost nastavit si limitní sumu, kterou je ještě ocho-ten prohrát. „Prostě si několika kliknutími stanovím mez, pod kterou již nejdu. Když prohraji za den pětistovku, mrzí mě to, ale vím, že víc už prohrát nemůžu, protože mě systém do další hry nepustí, ani kdybych chtěl. Až další den. To si s čistou hlavou gratuluji, že jsem se hrou nenechal příliš unést,“ vyznává se z pocitů Milan Koutský.

Opatření provozovatelů sázek může být účinnou prevencí před neblahými důsledky hazardního hraní. „Typickým vzorcem hraní u problémového hráče, kterým se zhoršují finanční poměry, je tzv. dohánění ztrát. Po prohře peněz se často objevuje impulzivní snaha je hraním je získat zase zpět. Hráči jsou ochotni riskovat a sázet vyšší částky, aby získali zpět již prohrané částky. To vede k dalšímu prohlubování finančních problémů a zvyšování intenzity hraní,“ varují hráče odborník Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní.

Na adrese www.hazardni-hrani.cz jsou uvedeny informace o tom, jak rozpoznat hráčskou závislost nebo čemu se vyvarovat, aby se ze zábavy nestala noční můra.