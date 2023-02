Po nově otevřeném úseku dálnice D35 projelo v lednu přibližně 34 tisíc nákladních aut a kamionů (vozidel s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny) ve směru od Časů na Ostrov, v opačném směru to bylo přibližně 32 tisíc vozidel. Stejně jako vloni, kdy se začalo jezdit po prvním úseku D35 z Opatovic do Časů, došlo po zprovoznění další části dálnice D35 do Ostrova k zásadnímu poklesu počtu nákladních aut po souběžné silnici I/35.

A zdá se, že to je jen začátek, tento trend bude během roku ještě razantnější.

Podle dat CzechTollu ve směru od Holic k Zámrsku před Vysokým Mýtem zaznamenal mýtný systém ještě v lednu 2022 průjezd více než 37 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. V lednu 2023 to bylo jen něco přes 9 600 aut. V opačném směru poklesl počet z takřka 39 tisíc náklaďáků v lednu 2022 na 13 tisíc v lednu 2023.

„Leden přitom tradičně patří k měsícům s nižším výběrem mýtného. Odklon těžkých vozidel na dálnici by tak měl být ještě více znatelný v dalších měsících letošního roku, neboť například v nejsilnějších měsících roku 2022 projelo po silnici I/35 v daném úseku přibližně o 10 tisíc nákladních vozidel za měsíc více než ve srovnávaném lednu 2022,“ uvedl Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll.

Trasa Vysoké Mýto - Hradec po I/35 (tmavá) a po dálnici (modrá):

Trasa Vysoké Mýto - Hradec po I/35 (tmavá) a po dálnici (modrá)Zdroj: mapy.cz

Za celý leden projelo po novém 14,7 km dlouhém úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem 66 tisíc nákladních aut. Dálnice byla otevřena 22. prosince, mýto je zde vybíráno od 1. ledna.

Pokles těžké tranzitní dopravy si pochvalují i řidiči. "Konečně to je silnice s normálním provozem, cesta z Vysokého Mýta do Hradce mi dnes zabere jen 35 minut. Dřív to tady bylo sázkou do loterie, někdy kvůli problémům na trase trvala cesta i dvě hodiny," řekl Karel Štěpán z Mýta.

Poloprázdnou pětatřicítku mezi Zámrskem a Holicemi oproti stavu ještě před třemi měsíci potvrzuje i Deník. Při naší cestě stejným směrem jsme potkali jen několik kamionů, velká část z nich na starou pětattřicítku najížděla až v Týnišťku ve směru od Chocně. Nic na tom nemění, že cesta po dálnici je o osm kilometrů delší než po bývalé státovce. Znatelně ubylo i osobních aut.

Na původní I/35 auta z dálnice najíždějí na novém kruhovém objezdu u Zámrsku z "chrudimské" silnice I/17, na kterou vede z D35 u nedalekého Ostrova provizorní sjezd.