/FOTOGALERIE/ Podzimní rekonstrukce trati 122 z Prahy-Smíchova do Hostivice, přezdívané Pražský semmering, umožnila rozšíření provozu. Od soboty 2. února se změní jízdní řád, díky kterému přibude na trase nový vlak v ranní špičce a zlepší se návaznost některých spojů.

Největší novinkou je prodloužení ranního vlaku, který dosud končil na Zličíně, až do centra Prahy. „Jde o vlak, který teď jede z Noutonic přes Středokluky a Hostivici na Zličín. Opravená trať však umožní jeho další cestu ze Zličína přes Cibulku, Jinonice a Žvahov až na Smíchov a na hlavní nádraží. Díky tomu pojedou ráno mezi 7. a 9. hodinou z Hostivice přes Zličín do centra vlaky každých 30 minut,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy.

Podle něj přímé spojení s centrem Prahy ocení i obyvatelé obcí, jako jsou Hostouň, Dobrovíz, Středokluky, Tuchoměřice nebo Noutonice, které přímé vlakové spojení do centra hlavního města neměly v pracovní dny ráno už dlouhá léta.

Nová zastávka Praha-Jinonice

Podzimní oprava tratě vyšla na více než 63 milionů korun. Vznikla při ní nová zastávka Praha-Jinonice přímo u stanice metra a několikanásobně se zvýšila kapacita této jednokolejné tratě. Nově se mohou vlaky potkávat mezi Zličínem a Smíchovem také ve Stodůlkách, v Jinonicích a na Žvahově, což dříve nešlo. Díky tomu může po trati projet více vlaků a je možné jízdní řád vylepšit.

Změny pocítí i cestující, kteří cestují z Kladna, nebo naopak do Kladna. Ranní vlak z Hostivice na Smíchov bude nově navazovat těsně před sedmou hodinou v Hostivici na rychlejší spěšný vlak od Kladna. O víkendu bude nově Pražský motoráček společnosti KŽC navazovat na Zličíně na spoje Českých drah od Hostivice. To znamená, že o víkendu bude po většinu dne možné cestovat z Prahy 5 do Kladna vlakem každou hodinu.