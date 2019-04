/INFOGRAFIKA/ Větší obchody budou mít na Velikonoční pondělí zavřeno, na Velký pátek 19. dubna bude otevřeno normálně. V pondělí bude zavřená například i Alza. Oba dva dny jsou státními svátky, v pondělí ale platí zákaz prodeje v maloobchodu u provozů nad 200 metrů čtverečních. Možnost nákupu potravin budou mít lidé v menších obchodech nebo na internetu.

Například hypermarkety Globus budou otevřeny od pátku do neděle od osmi do 21 hodin, v Praze Čakovicích a Centru Černý Most pak ještě o hodinu déle. V pondělí ale své brány zavřou. „Naši zákazníci s tím počítají a velké velikonoční nákupy dělají i několik dní předem, v posledních dvou letech je nejsilnějším dnem Zelený čtvrtek,“ uvedla za společnost Rita Gabrielová.